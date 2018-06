Da jeg for nyligt læste, at ministeren for ligestilling, Eva Kjer Hansen fra Venstre – efter inspiration fra Norge – har planer om at gøre det muligt for børn helt ned til seksårsalderen at skifte juridisk køn, må jeg tilstå, at jeg blev ramt af en akut følelse af partipolitisk hjemløshed.

Jeg er efterhånden vant til, at Alternativet og De Radikale kommer med det ene mærkværdige forslag efter det andet, men at Venstre skulle komme med forslag om at tillade juridisk kønsskifte for børn, er mig ubegribeligt, ufatteligt og sørgeligt. Heldigvis har regeringspartiet De Konservative udtalt sig kritisk om forslaget. Således har partiets ordfører, Mette Abildgaard, udtalt, at hun tror, vi vil gøre børn en meget stor bjørnetjeneste, som kan give barnet en splittet identitet, hvis kønnet bliver noget, man kan skifte fra 6.-7. klasse og fra 7.-8. klasse igen.

Juridisk kønsskifte er ikke for børn. Juridisk kønsskifte er ikke for børn.

Jeg deler fuldt ud Abildgaards bekymring. I øvrigt er det også værd at hæfte sig ved, at selv eksperter på området udtrykker bekymring for regeringens planer. F.eks. udtalte Birte Smidt, der er behandlingsansvarlig på Sexologisk Klinik for transkønnethed i Region Hovedstaden 6/6 til Jyllands-Posten: »Mange børn fastholder ikke deres transkønnethed over tid, og så skal de skifte tilbage. Det er bekymringsværdigt.«

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg også var særdeles skeptisk over for indførelsen af juridisk kønsskifte for personer over 18 år, som den daværende socialdemokratisk ledede regering gennemførte tilbage i 2014. Min skepsis bliver selvsagt ikke mindre, når vi pludselig begynder at overveje at lade børn helt ned til seksårsalderen være omfattet af denne mulighed.

JP mener: Juridisk kønsskifte er ikke for børn

Uanset om vi taler om børn eller voksne, så mener jeg, at det er alt for snævert at reducere spørgsmålet om køn til blot at være et spørgsmål om, hvad det enkelte barn eller voksne måtte føle eller opleve sig selv som værende. Som også Mette Abildgaard fra De Konservative var inde på, så risikerer vi at give barnet en splittet identitet. Ingen af os er øde øer, men vi er sat i relation til hinanden, og her spiller kønnet også en stor rolle i identitetsdannelsen.

For mig er relationelle markører som ”bror”, ”søster”, ”mor” eller ”far” ikke ligegyldige – og ikke noget, man uden videre bare kan ændre hvert halve år med sit NemID. I hvert fald vil det ikke være uproblematisk, og jeg har svært ved at se, at vi gør børnene en tjeneste ved at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte fra 18 år og helt ned til seksårsalderen.

Jeg håber, at regeringen og Folketinget tænker sig grundigt om, inden de tillader tildeling af barnets køn alene på baggrund af følelser, oplevelser og fornemmelser. Juridisk kønsskifte er ikke for børn.