Debat: Gigant-vindmøller bør ikke stå på land

Det er skræmmende perspektiver, hvis de planlagte 250 m høje landvindmøller bliver til noget. De eksisterende møller har allerede forvoldt megen skade på naturen og i de små samfund. Vi fodres med tendentiøse meningsmålinger. Man bagatelliserer de gener, vindmøllenaboerne bliver udsat for, og ingen fortæller, hvor lidt grønt det er, når vindmøllerne bliver til og installeres, hvad de koster samfundet i tilskud, hvor ustabil en energikilde de er, og hvor lidt de bidrager til CO 2 -reduktionen.

At plante gigantiske vindmøller i naturskønne områder er nærmest skandaløst. Vi kan alle regne ud, at de ikke kommer til at stå på Amager. Ergo må landområderne atter forberede sig på at trække det store læs. For der betyder naturen åbenbart ikke så meget som nær hovedstaden eller langs kysterne. Og man kan altid finde en landmand i pengenød, som er villig til at lægge jord til disse monstre.