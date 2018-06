I uge 24 er der Men’s health week i Danmark. Ugen er en trist markering af, at mænds sundhed har det skidt, og et indædt råb om hjælp for at få skabt en vedvarende indsats for at ændre tingenes tilstand. For mænd dør tidligere, og de bliver oftere ramt af livsstilssygdomme, end deres kvindelige modstykker gør.



Vi vil hævde, at en stor del af svaret kan findes i at udskrive fodbold på recept til risikogrupper som forebyggende eller behandlende tiltag. Det vil rykke mænds sundhed betragteligt. Men det kræver, at man er villig til at kigge de mest fremmelige kommuner og politikere efter i kortene og derefter tør at satse og gå i deres fodspor i kampen for at give mændene en bedre og sundere fremtid.



Det har i mange år været alment kendt, at motion på recept kan være en vej til et sundere liv. Motionen kan for nogle erstatte eller supplere medicinindtaget, og man kan derfor lidt populært formuleret tale om, at motion er medicin. Men der er nu også skabt stærk evidens for, at fodbold er medicin.

Fodbold er en optimal kombination af udholdenheds-, hjerte- og konditionstræning, hvorimod at mange andre motionsformer f.eks. kun indfrier en eller to af disse faktorer. Dertil kommer, at fodbold er en holdsport, som er motiverende og fordrer det sociale aspekt.



På FC Prostata-holdet på Østerbro i København har spillerne ikke en recept på fodbold, men har fulgt hver deres vej til grønsværen. Fælles for dem er dog, at de ikke er i tvivl om, at fodbold er medicin for dem. Men hvad betyder det så? For én betyder det, at han har fået et kammeratskab med de andre. For en anden bedre søvn og en lavere vægt. Og en tredje griner hver uge og har fået mere livskvalitet end tidligere.

Mændene ville måske ikke stå klar i træningstøjet uge efter uge, hvis ikke de syntes, det var sjovt at spille fodbold. Og det sker da også ofte, at styrketræningen alene i centeret bliver en sur pligt, som slutter, så snart man(d) kan slippe ud af det igen.

Men hvad ville der ske, hvis man ryddede styrketræningscentrene til rehabilitering af mænd med cancer, diabetes 2 eller forhøjet blodtryk og indførte boldspil i stedet? Og lod mændene lege sig til forbedret sundhed?



Det er formentlig mere overskueligt for en kommune at udbyde rygestop i sammenligning med motionstiltag. Nogen skal drive det, hvem skal være træner, og hvordan sikres kontinuiteten? Det er komplekst og kræver mere end en kampagne, men vil således også skabe en vedvarende, positiv forandring.





Vi mangler en mere offensiv handlingsplan for fysisk aktivitet med konkrete forslag til løsninger. “Bevæg dig for livet” kunne være et godt bud med Fodbold Fitness som et af tilbuddene. Vi ved, at det virker. Også for de kroniske syge. Men status er, at jo flere diagnoser man har, jo mindre tilbøjelig er man til at dyrke motion. Selvom det burde være omvendt.



Så Danmark, vi skal have flere i gang med at dyrke motion, for vi har ikke råd til at lade være at forebygge og helbrede. Det hjælper det enkelte menneske, men det hjælper i den grad også et hårdt prøvet sundhedsvæsen, vores kommuner og regioner.







Foreningsidræt og i særdeleshed boldspil får folk til at holde ved og komme med. Fællesskabet har stor betydning, og det føles ikke så hårdt at dyrke motion, når man har det sjovt – hvad enten man er svimlende tæt på superligaen, eller man har to venstreben og aldrig har rørt en fodbold, indtil man en dag står og sveder sammen med de andre på FC Prostata-holdet. Foreningslivet er klart, og der er plads til endnu flere.