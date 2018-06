For få år siden var Nordea en af Nordens bedste banker, men nu har den iflg. Voxmeter sektorens mindst loyale og mindst tilfredse kunder. Det er en markant nedtur, der kalder på en forklaring. Jeg har været kunde i Nordea i mere end 20 år, haft tillidsposter og har offentligt og privat promoveret banken, fordi jeg troede på dens ordentlighed i alle betydninger af dette ord, men jeg må nu indse, at jeg er blevet snydt, ført bag lyset af bankens øverste ledelse, der siger et og gør noget helt andet. Derfor er det nu også slut med min og min families kundeforhold i Nordea. Jeg har måske været (for) længe om at tage konsekvensen, for gammel kærlighed ruster ikke – eller gør det i hvert fald langsomt. Men nok er nok.

Nordeas nedtur begyndte med en stort anlagt organisationsændring, hvor dygtige og afholdte medarbejdere blev flyttet rundt som dominobrikker, mens kunderne blev mere og mere frustrerede. Samtidig nedlagde man de bankråd, der var en fantastisk kobling mellem bank og kunder, og de årlige møder, hvor kundeloyaliteten blev plejet, er fjernet. Fra at føle sig værdsatte blev kunderne nu reduceret til kontonumre, der skulle passe deres forpligtelser over for banken. Punktum. Og naturligvis blev kunderne aldrig spurgt om noget i denne forbindelse – i Nordea ved man bedst på direktionsgangen.





Hos den almindelige medarbejder i Nordea har jeg kun mødt venlighed og dygtighed, men ledelsessvigtene har været så mange og så groteske, at der kun er én vej, og det er ud, ligesom alle de andre før mig. Ud af en bank, hvor bestyrelsesformanden, finske Björn Wahlroos, kalder 80 pct. af sine kunder for finansielle idioter (måske er jeg en af dem?) og formulerer en overordnet strategi om, at bankvirksomhed handler om at flytte penge fra disse idioter til folk med ideer.

Væk fra en bank, der takker medarbejderne for et overskud i milliardklassen ved at fyre 6.000 af dem, væk fra en bank med hvidvask-skandaler og store bøder, som kunderne kommer til at betale, væk fra en bank, hvis ledelse i årevis negligerede konkrete advarsler om kriminalitet og terrorrelaterede aktiviteter i forbindelse med de vekselbureauer, som banken betjente i København, og som ledelsen nu ”ingen kommentarer” har til. Det er så ledelsesmæssigt sølle, at jeg har svært ved at finde ord for det, svigt på højeste niveau, arrogance i verdensklasse, og til millionløn.

Bankens dårlige sager koster Nordea Liv & Pension klø fra kunderne Trods stor kundetilgang er Nordeas pensionskunder blandt de mindst tilfredse i Danmark.

I 2016 mistede Nordea 25.000 kunder alene i Danmark, og Nordeas koncernchef, finske Casper von Koskull, sagde i den forbindelse, at »Nordea er i gang med en massiv omstilling med stærkt fokus på kundetilfredshed, et ønske om at være den bedste inden for compliance (overholdelse af regler) og med en stærk etik og værdibaseret kultur.« Smukke og stærke ord, men – viser virkeligheden – fuldstændig blottede for reelt indhold, hvilket skandalen om samarbejdet mellem Nordea og de kriminelle vekselbureauer i København demonstrerede til overflod.

Realiteten er, at den nuværende topledelse har opbrugt hele sin kapital af troværdighed, og sangen om orden i butikken og mere kundefokus, som også den danske del af ledelsen synger, gør ikke det mindste indtryk. Kunderne er blevet døve, måske endda allergiske over for tomme løfter fra den kant. Men alle på direktionsgangen er glade, for nu har de sagt, hvad der skal siges for at få et klap på skulderen og måske en bonus. Videre mod nye sejre. Med kundetilfredsheden sker der ingenting, for løfterne falder som frø på stengrund, tilliden er væk, blæst til Langtbortistan som blade i en efterårsstorm. I stedet flygter kunderne i tusindvis og sender signaler om behov for en ny topledelse, en ny strategi og troværdig ordentlighed. Signalerne trænger bare slet ikke igennem. Det ligner en ørkenvandring.