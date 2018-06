Som om den danske boliglovgivning ikke var giftig, rodet, skæv og urimelig nok i forvejen, skal ganske almindelige ordentlige borgere nu straffes, hvis de vil leje deres sommerhus eller helårsbolig ud.

For at sikre staten dens skatteindkomster, som jo er det allervigtigste i det her samfund, forærer man nu folk en skattefordel, hvis de bekoster rævedyre udlejningsbureauer til udlejningen. Med andre ord, man straffer dem, der ikke bruger et udlejningsbureau. Udelukkende for at sikre sig skattebetaling.

Sommerhusudlejere får flere skattefrie kroner i lommen

I det lys er det da helt sært, der ikke ligefrem udstedes et direkte forbud mod at leje noget som helst ud på egen hånd uden en kontrolinstans imellem til at sikre, at der betales skat.

Så altså: tak for tilliden politikere. Det er så dejligt at blive mistænkt på forhånd for at være “et bedragerisk møgøre“. Faktisk er det da en sygelig indstilling at have til befolkningen. Den gør ikke det hedengangne Sovjet noget efter.

Det er uanstændigt mod pæne mennesker at have så lidt tillid til, at folk opgiver deres lejeindkomster, at man sikrer sig ved at tvinge dem til at forgylde overflødige udlejningsbureauer. Det er uanstændigt mod pæne mennesker at have så lidt tillid til, at folk opgiver deres lejeindkomster, at man sikrer sig ved at tvinge dem til at forgylde overflødige udlejningsbureauer.

I sikrer jer i hvert fald nu, at fristelsen til at udleje uden at opgive indtægterne er ganske betragteligt forhøjet. For når staten møder folk med mistro på forhånd, forsvinder jo ethvert incitament til at opføre sig pænest muligt – for hvorfor skulle man dog det, når man alligevel ikke opnår hverken respekt eller tiltro til ens ordentlighed?

Så tal ikke med patos om sort arbejde. Den slags fremkalder I i den grad selv. Det er uanstændigt mod pæne mennesker at have så lidt tillid til, at folk opgiver deres lejeindkomster, at man sikrer sig ved at tvinge dem til at forgylde overflødige udlejningsbureauer, der så ufrivilligt kommer til at fungere som statens gratis kontrolinstanser. Man kunne så tro, der var en beskæftigelsestanke bag, for så sikrer man da flere et job i udlejningsbureauerne. Men det er der såmænd ikke engang. Det drejer sig kun om at sikre sig skatterne.

Kronik: Vi skal styrke deleøkonomien i Danmark

Der er simpelthen ikke noget ved at være et pænt menneske i det her land. Det lønner sig ikke. Tværtimod.

Det eneste, der møder én er mistillid, kontrol og overhåndtagende statslig grådighed og en samlet lovgivning, der hele tiden bliver stadig mere dum, uhåndterlig og kompliceret, og som kræver en stadig voksende hær af hammerdyre bureaukrater til at administrere dem.