I denne tid, da mange lider af pollenallergi, gik det pludselig op for mig, hvor farligt det egentlig er at køre bil. Jeg blev "overfaldet" af en kaskade af nys. Det er svært ikke at lukke øjnene, når man nyser. Er det kun ét nys, kan man måske klare ikke at lukke øjnene, men er der fem nys oven i hinanden, er det næsten umuligt ikke at blive ”helt væk” i nys. Det kan måske være forklaringen på mange uforklarlige uheld.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter