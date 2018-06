I løbet af de sidste godt otte måneder har jeg rejst verden tynd og mere præcist blaffet fra Danmark til Cambodja. Det har været en kæmpe oplevelse og har på mange måder været med til at sætte mit verdenssyn i relief sammen med det danske system.

Jeg har tomlet igennem 19 forskellige lande, og i mødet med de lokale mennesker, der har samlet os op og givet os husly, har jeg fået et indgående kendskab til fremmede kulturer og forskellige måder at bygge samfundssystemer op på.

Det har været ufatteligt spændende og åbnet mine øjne op for, hvor meget vi i Danmark kunne lære af den gæstfrihed, man har i Tyrkiet, gavmildheden i Iran eller delekulturen i Cambodja. Jeg er blevet overvældet af menneskers godhed, når fremmede, der aldrig før har mødt mig, var villige til at give os mad og husly. Ja, faktisk mødte vi ikke et eneste menneske, der ville os det dårligt.

Trods mødet med fantastiske mennesker og smukke kulturer har jeg aldrig været i tvivl om, at det var Danmark, jeg ville bo i. Hvert eneste land, vi har besøgt, har været gennemsyret af korruption og løgnagtige politikere.

I Tyrkiet så befolkningen bare til, mens Erdogan udvidede sine beføjelser, og på samme måde var folket stille i Cambodja, mens regeringspartiet udraderede al konkurrence og mere eller mindre skabte et diktatur.

I Iran har hele landet levet under et forfærdeligt præstestyre de seneste 40 år, og selv om vi snakkede med hundredvis af iranere, mødte vi ikke en eneste, der kunne lide deres regering, dog sidder den stadig på magten.

Jeg kunne fortsætte med mange flere eksempler, men det, som går igen, er mistilliden til systemet og en følelse af afmagt, for når politiske fadæser bliver hverdag, opgiver befolkningen til sidst at lave oprør, og så får magthaverne for alvor frie tøjler.

Hver eneste gang jeg har mødt mennesker, der er opgivende og har mistillid til deres system, har jeg med stolthed i stemmen fortalt, hvordan det ikke behøver at være sådan, og at jeg kom fra et land uden korruption – troede jeg.

Da jeg kom hjem for fire uger siden, fandt jeg hurtigt ud af, at det Danmark, jeg havde sagt farvel til, og som jeg stolt havde fortalt om, var ved at krakelere.





Det er, som om alt det, vores danske demokrati stod for, er blevet glemt i løbet af de seneste godt otte måneder.

Da jeg forlod Danmark, var vi det mindst korrupte land i verden, men mens jeg har været væk, har tingene ændret sig. For siden jeg forlod Danmark, er Esben Lunde Larsen blevet fjernet fra Fiskeriministeriet, da han blev taget i at favorisere de fiskekvotekonger, der spytter hundredtusindvis af kroner i Venstres kasse.

Siden jeg forlod Danmark, blev vores integrationsminister opdaget i at lovgive mod danske lovprincipper og menneskerettighederne, selv om hun var vidende omkring det. Siden jeg forlod Danmark, er alle dokumenter i Tibet-sagen åbenbart blevet slettet ved et uheld?

Lidt sjovt, at netop lige de papirer er forsvundet. Siden jeg forlod Danmark, er det blevet opdaget, at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen boede gratis i storfiskeren John-Anker Hametner Larsens sommerhus, mens regeringen forsøgte at lovgive på netop området med fiskekvotekonger i 2016.

Derudover har Lars Løkke jo sin egen fond, der tjener penge på at ”hjælpe” svage elever, og det lyder jo meget flot, hvis ikke det var, fordi de løj om resultaterne.

Trods alle disse politiske fadæser er det ikke de danske politikere, jeg er mest skuffede over – det er den danske befolkning. For hvorfor blev Esben Lunde Larsen ikke smidt ud af Folketinget, da han blev taget i ”korruption”, og hvordan kan Inger Støjberg stadig være minister, når hun med vilje lovgiver mod menneskerettighederne?

Hvorfor finder vi os i undskyldningen om, at dokumenterne i Tibet-sagen skulle være blevet slettet ved et uheld, da enhver må kunne regne ud, at det ikke er tilfældet? Og hvordan i alverden kan vi have en statsminister, der tager imod gaver fra netop de mennesker, han skal lovgive om?

Jeg må erkende, at jeg regnede med, at vi som befolkning ville værne mere om vores demokrati. Tværtimod ser jeg, hvordan afmagten spreder sig hos den danske befolkning, i takt med at vi vænner os til politiske fadæser. Så kan det godt være, at vi har det fint i Danmark sammenlignet med så mange andre lande, men det er kun, så længe vi værner om vores demokrati.

Vi må ikke acceptere, at politikere lyver os op i ansigtet og tager imod gaver fra de selvsamme mennesker, de skal lovgive imod. Kom nu Danmark, så lav dog noget oprør. Det kan ikke passe, at vi skal se til, mens vores fantastiske demokrati forsvinder mellem fingrene på os.

Vi skal ikke begynde at vænne os til følelsen af afmagt og lade ”korrupte” politikere ødelægge vores system. Et demokrati fungerer kun, så længe folket tager sit ansvar på sig, og det har vi ikke gjort.

Vi har stadig et fantastisk land, men det må vi ikke tage som en selvfølge, for vores system er en drøm for langt størstedelen af verdens befolkning. Vi ejer som land en dyrebar skat, og den må vi ikke bare smide væk, så lad os tage os selv seriøst og tage vare på vores demokrati.