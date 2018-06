Debat: Pensionen skal holde trit med lønudviklingen

I de faglige organisationer landet rundt er urafstemninger afsluttet om et forlig, som giver lønstigninger til cirka 745.000 offentligt ansatte. Mange folkepensionister tænker i den anledning, hvordan de sikres stigninger i deres indkomst, så de kan følge med resten af samfundet.



Men desværre stiger folkepensionen ikke så meget som lønningerne på det offentlige og private arbejdsmarked. Siden satspuljen blev indført, er folkepensionen sakket bagud i forhold til lønudviklingen.

Det skyldes det årlige fradrag til satspuljen, hvor op til 0,3 pct. af reguleringen af folkepensionen og andre overførselsindkomster tilbageholdes for at finansiere satspuljen. Det betyder, at folkepensionen ad åre udhules i forhold den generelle lønudvikling, og det øger uligheden mellem dem i arbejde og dem på pension.

At reguleringen af folkepensionen på denne måde hvert år udhules, rammer især den gruppe på cirka 300.000 folkepensionister, der stort set ikke har anden indkomst end folkepensionen og ATP at leve for.

Finansministeriets beregninger dokumenterer, at fradraget til satspuljen fra 1994 til i dag har betydet, at folkepensionen for en enlig med fuld folkepension er ca. 8.000 kr. lavere, end den ville have været uden det årlige fradrag til satspuljen.

Ældre Sagens budskab til alle de partier, som står bag satspuljen, er: Hør her, nu er det på tide at sikre fuld regulering af folkepensionen; fjern fradraget til satspuljen.

Medregner man de skattelettelser, som kun er givet til dem i arbejde i forbindelse med det seneste skatteforlig, er forskellen mellem den disponible indkomst for dem på arbejdsmarkedet hhv. pensionister med kun folkepension og ATP vokset endnu mere. Det er en bekymrende udvikling. Derfor: Lad os få fuld regulering af folkepensionen.