Der har gennem flere år været en hektisk debat om behovet for udlændinge på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgivere påstår jævnligt, at der er generel mangel på arbejdskraft. Debatten ville være noget nemmere, hvis arbejdsgiverne og deres interesseorganisationer satte kraftigere ind på at sikre, at virksomheder respekterer de indgåede aftaler om løn- og arbejdsvilkår her i landet. Men realiteten er, at vi har vedvarende problemer med social dumping i Danmark, hvor udlændinge udnyttes og misbruges til at undergrave både danske løn- og arbejdstidsbestemmelser, sikkerheds- og arbejdsmiljøregler mv. Trods over 100.000 ledige danskere og 10.000 unge på jagt efter praktikplads plus millioner af jobsøgende i EU-regionen kæmper nogle arbejdsgiverorganisationer fortsat for, at lønmodtagere fra lande uden for EU får nemmere adgang til Danmark. Når de så er kommet hertil, har arbejdsgiverne og den borgerlige regering argumenter for, at lønmodtagere fra tredjeverdenslande tilmed skal have uhindret adgang til bibeskæftigelse uden samtidig at kræve aflønning efter danske standarder. Her har fagbevægelsen og et flertal i Folketinget sat foden ned. Der er overhængende risiko for social dumping inden for særligt 3F's områder, eksempelvis landbruget og offshoresektoren, hvis der bliver givet los for ”falske selvstændige” og bijobberi blandt tredjeverdensborgere.

En skatteekspert på midlertidigt forskningsophold i Danmark skal naturligvis kunne modtage betaling for at dele sin viden med interesserede politikere og myndigheder uden bureaukratiske snubletråde.

Men i brancher, som myndighederne karakteriserer som risikoområder for social dumping, og hvor fagbevægelsen har mange problemer med at få respekteret brancheaftalerne, er det sund fornuft med en arbejdstilladelse, som kun gælder almindelig, overenskomstfastsat arbejdstid.

Vi skal ikke invitere hele verden til Danmark for at arbejde. Det har vi slet ikke brug for. Og de udlændinge, som kommer hertil, skal arbejde på danske vilkår.

Det sikrer både fair konkurrence for de ordentlige virksomheder og respekt for de overenskomstaftaler, som lønmodtagere og arbejdsgivere indgår med hinanden.