I Jyllands-Posten 4/6 citeres professor og trafikforsker Mogens Fosgerau for at mene, at udgifterne til den fremtidige drift af letbanerne fører til tilsvarende besparelser på buslinjer ude i landet. Han citeres bl.a. for, at »der er en direkte kobling mellem besparelser på busdriften og betalingen for de nye letbaner«.

Et sådant udsagn fra en trafikforsker og tilsvarende fra trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet må anses for en forenklet trafikpolitisk udmelding – med streg under politisk. Som trafikforskere burde de begge vide bedre og holde sig til det strengt faglige og overlade politik til politikere. Bygningen af en ny letbane skal naturligvis følges af en nedlægning af alle buslinjer, som betjener de samme relationer og omlægning af andre. Det er forhåbentligt sket i Aarhus og sker forhåbentligt i Odense og København. Besparelsen i busdriften skal naturligvis modregnes i driftsudgiften for letbanen. Hertil kommer, at letbanerne må forventes at tiltrække langt flere kunder end busserne. Der er tilstrækkeligt med erfaringer fra europæiske byer, som underbygger dette. Flere kunder giver en bedre driftsøkonomi, som jo også skal indregnes. Driftsudgiften til letbanen selv er altså ikke udtryk for den samlede økonomi. Desuden er indførelsen af en letbane ikke bare er er et nyt transportmiddel. Det er et byudviklingsprojekt, og det udnyttes dygtigt i mange byer, sådan som det også gøres i Odense. Byudviklingen giver naturligvis sit positive bidrag til samfundsøkonomien – en effekt, som ikke er tilstrækkeligt afspejlet i baggrundsberegningerne for letbanerne. Der er altså ikke den forsimplede sammenhæng, som det påstås af de to trafikforskere. Nedlægning af buslinjer på landet skyldes nok snarere rettidigt omhu i omgang med skatteydernes penge, da det er svært at retfærdiggøre at bruge penge på en buslinje med en eller to passagerer i hver bus.