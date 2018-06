Kristian Weise fra tænketanken Cevea påstår i Jyllands-Posten Erhverv (1/6), at ønske om lavere arveafgift og topskat går imod anbefalingerne blandt internationale økonomer. Påstanden er falsk. Så sent som i 2016 anbefalede OECD lavere marginalskat. Dansk forskning viser også, at det overvejende er middelklassen i Danmark, der arver relativt mest. Nettoprovenuet for både gave- og arveafgiften antages kun at give staten et provenu på 0,1 pct. af bnp. Der er ingen rationelle argumenter for arveskat i et højtbeskattet Danmark, og hvor den rammer vilkårligt og dem, der ikke i tide har planlagt døden ved at oprette årlige arveforskud.