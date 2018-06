I JP 2/6 har Jens Rohde et indlæg, hvor han konkluderer, at alle skal have lige vilkår. Han refererer til Grundtvigs udsagn: »Frihed for Loke såvel som for Thor.« Han glemmer, at Grundtvig tager et forbehold, idet citatet fortsætter: »Men ikke for Fenrisulven og for Midgårdsormen.« Grundtvig vil hermed sige, at den absolutte ondskab som f.eks. Islamisk Stat, Taliban og andre ekstreme holdninger naturligvis ikke skal have frie forhold til at udbrede deres vranglære.

