Forarget farfar: Skal Onkel Reje fra DR virkelig lege med atombomber?

Mit barnebarn L på seks år havde tændt for sin iPad – som han har fået af sin skole. Her var han i gang med et spil med ”Onkel Reje” kendt fra børnefladen ”Ramasjang” på DR.

Spillet var et klassisk skydespil, hvor det gjaldt om at skyde flest/mest muligt (»inden de skyder dig,« som L sagde)

Her blev jeg pludselig lydhør, da jeg hørte ordet atombombe. Jeg standsede op i mine farfargøremål og lyttede efter.

Jo, Onkel Reje – denne børneven (angiveligt) – havde, så vidt jeg forstod, atombomber som udvidelse af arsenalet, når man havde scoret tilstrækkeligt med de konventionelle våben.

Han råbte a la »tillykke, du får den her grillkylling, når du har plaffet 500 badeænder«, og jeg kan videre citere børnevennen: »plaffer som en sindssyg og skyder som en gal«, »jo flere gange du rammer, jo flere penge får du til at købe våben for«.

Og mit barnebarn kunne vise mig præmielisten: 10 atombomber, og du får en kasse øl.

Farfar måtte sætte sig ned, og selv farmor, der ellers synes, han er for skrap med at fordømme det moderne børneliv, som det afvikles i tv og på tablets, blev højlydt forarget: atombomber.

I en tid, hvor skoleskyderier er et stigende problem i vores værdimæssige forbillede USA, loades meget unge, ubefæstede børn her med attraktionen ved skydevåben.

I en tid hvor stormagter rumler med nye smarte små taktiske a-våben, afdramatiserer DR det reelt rædselsfulde, som disse bomber står for.

I en tid hvor stormagter boykottede Nobels fredspris, fordi den for en gangs skyld gik til en reel fredssag: Ican, hvis formål er at fjerne a-våben fra krigsarsenalerne.

I en tid, da Danmark stemmer imod et FN-forslag om at forbyde a-våben, mens vi danskere i stigende grad befinder os i den stadig koldere krigszone, og således gør os til mål for atom bomber, synes Onkel Reje – denne børneven med det mægtige mediehus DR i ryggen – at atombomber er fede, seje, attråværdige og åbenbart harmløse.