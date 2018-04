Set i historiens bakspejl var det jo ren galimatias, at alverdens lande valgte at deltage i de olympiske lege i 1936 i Berlin, der havde Adolf Hitler som vært.

Måske er det uretfærdigt over for de samme lande blot at betegne dem som "nyttige idioter", der var brikker i ét stort nazistisk propagandanummer, der skulle udstille det tredje riges overdådige formåen; uretfærdigt, fordi ingen på dette tidspunkt kunne forudsige, hvorledes verden godt tre år senere skulle blive forvandlet til en krigsskueplads, der i de næste fem år skulle komme til at lamme det meste af Europa og også områder udenfor.

På samme måde er det uretfærdigt over for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at sætte ham i bås med Tysklands leder dengang. De to riger lader sig ikke sammenligne. Det er heller ikke min mening at drage denne parallel – blot pege på setuppet. Rusland og og præsident Putin er på alles læber for tiden. Vi forstår, at grunden er alvorlig, skønt russiske giftmord er sket før i historien. Nu kommer så sanktionerne, en slags diplomatisk "bytte bytte købmand" bare på højere plan, hvor respektive diplomater hjemsendes efter devisen øje for øje og tand for tand.

Når den værste diplomatiske krudtrøg har lagt sig, skal Rusland være vært for verdensmesterskaberne i fodbold her til juni, og Putin vil sole sig i alverdens opmærksomhed, og de bedste vil få hængt medaljer om halsen – ja, måske overrakt af selveste Vladimir Putin selv, hvem ved.

Ingen lande vil kunne finde på at boykotte et fodbold-VM, uanset hvor det spilles. Men måske var det lige netop det, vi burde, hvis krisen er så alvorlig, som den fremstilles.

Når det er sagt, har vi også lige nogle danske handelsinteresser at tage hensyn til – og sidst, men ikke mindst er der vist også noget med en gasledning tæt på Bornholm, der skal forhandles på plads.