Direktør for rederi: Vi vil have svenskerne tilbage

Det går godt for dansk turisme. Danmarks Statistiks 2017-overnatningstal for turismen i Danmark viser fremgang for næsten alle markeder fra Tyskland og Holland til USA og Kina. Vi får sågar flere turister fra Rusland, Canada, Brasilien og Australien. Imidlertid er der total stilstand i turismen fra vores naboland Sverige.

Overnatningstal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2017 var i alt 52,5 millioner turismerelaterede overnatninger i Danmark. Cirka halvdelen stammer fra danskerne selv, mens den anden halvdel kommer fra udenlandske turister. Her tegner vores nabo i syd, Tyskland, sig for den altoverskyggende største del med 15,1 millioner overnatninger. Herefter følger en anden nabo, Norge, med 2,4 millioner overnatninger, mens Sverige kun tegner sig for 1,8 millioner overnatninger. Et tal der siden 2000 er faldet med mere end 750.000 overnatninger, og som nu er stagneret. VisitDenmarks prognose for 2018 lyder på en meget beskeden vækst på 0,2 procent i antal overnatninger fra svenske turister.

Zoomer vi ind på Jylland, er forskellen i interessen fra henholdsvis norske og svenske turister endnu mere udpræget. I 2017 tegnede nordmænd sig således for godt og vel en million overnatninger i Jylland, mens svenskere blot bidrog med omkring 600.000 overnatninger. Vel at mærke på trods af, at der bor dobbelt så mange mennesker i Sverige som i Norge. Skævvridningen er altså total.

Det er både paradoksalt og bekymrende, at svenskerne foretrækker andre rejsemål end Danmark.

Under alle omstændigheder vil det altid være lettest at tiltrække turister fra nærmarkederne. Det er alt andet lige lettere og billigere at transportere sig fra Norge eller Sverige til Danmark end fra Australien til Danmark. Udover tilgængeligheden har norske og svenske turister fordel af at kunne forstå sproget og kende til kulturen, ligesom det er en generel tendens, at skandinaver i disse år rejser mest i Skandinavien. Det har at gøre med en almen oplevelse af, at de skandinaviske lande er mere trygge og mere sikre at rejse i end mange andre turismedestinationer i verden. Af disse årsager er det både paradoksalt og bekymrende, at svenskerne foretrækker andre rejsemål end Danmark.

Det skal naturligvis tages med i betragtning, at kursen på den svenske krone i øjeblikket er så lav, at det for svenskerne i høj grad betaler sig at opholde sig i deres eget land, også i forbindelse med ferier. Men det forhold kan vi ikke tilskrive hele årsagen til en negativ udvikling, der har stået på stort set uafbrudt igennem 25 år. Sverige og Danmark er på mange måder tæt forbundne, og det bør derfor være muligt at genskabe det tætte, nostalgiske og drillende venskabsbånd, som vi ved, at de fleste svenskere har til Danmark. Det vil samtidig være en oplagt mulighed for at opdatere svenskerne på, hvad Danmark anno 2018 har at byde på. For eksempel gourmet i verdensklasse, fantastiske strande og den særlige danske hygge med alt, hvad den indebærer.

I Stena Line ligger det os meget på sinde at vende udviklingen. Vi har færgeruter mellem Frederikshavn og Göteborg samt Grenaa og Varberg, og alene af den årsag er vi en oplagt aktør i forsøget på at skabe vækst i turismen mellem Danmark og Sverige. De grænseoverskridende færgeruter klarer sig generelt godt, men ikke desto mindre er det tydeligt, at danskerne er gladere for Sverige, end svenskerne er for Danmark.

Det er glædeligt, at der fra politisk hold er afsat 15 mio. kr. ekstra til VisitDenmarks dygtige arbejde med at udbrede kendskabet til Danmark i udlandet. Det giver mulighed for langsigtede indsatser, som vi af erfaring ved har stor betydning. I den forbindelse er det vigtigt, at de danske turismeaktører samarbejder om at trække flere svenskere til Danmark. Det gælder både visitorganisationer, overnatningsteder, attraktioner og alle andre, der spiller en rolle i den danske turismeindustri. For det er afgørende, at vi for vores svenske naboer binder turismeoplevelserne i Danmark sammen, så de fremstår som et samlet hele.

Danmark har kort fortalt et enormt potentiale i at tiltrække flere svenskere på ophold af kortere eller længere varighed, fordi tilgængeligheden er optimal, og ikke mindst fordi der eksisterer et broderligt venskab imellem de to nationer. Det er på høje tid, at vi får vendt udviklingen og får omsat potentialet til vækst, udvikling og flere arbejdspladser.