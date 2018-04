Debat: Ungdomsoprøret var for de få

Michael Böss skriver om akademikernes ungdomsoprør.

Dette nostalgiske tilbageblik deles dog nok kun af en del af befolkningen. Langt den største del lod sig faktisk slet ikke påvirke af det såkaldte oprør. Der var landmænd, håndværkere, ufaglærte arbejdere, ja sågar lærere, for hvem det hele gik hen over hovedet, og jeg var selv en af disse. En stor del af oprørerne kom fra overklassen, hvor der måske var noget at gøre op med, men alle vi andre, som kom fra de nedre lag i samfundet, oplevede pludselig, at vi havde muligheder for at gøre det bedre end vore forældre, og den mulighed greb vi. Vi stræbte efter at få et godt arbejde, så vi kunne opnå nogle af de goder, som før havde været forbeholdt overklassen, og var taknemmelige over den start, som vore forældre havde givet os og de muligheder, som samfundet stillede til rådighed.