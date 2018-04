Debat: En Kattegat-forbindelse vil måske bare gøre København og Aarhus endnu stærkere

Regeringen og Dansk Folkeparti har atter pustet liv i debatten om en Kattegat-forbindelse via Samsø. Denne gang med forslaget om at gøre det til en ren bilbro.

Som et af argumenterne for forbindelsen fremhæver bl.a. transportminister Ole Birk Olesen, at broen vil få Danmark til at »hænge bedre sammen« og skabe større balance i udviklingen i hele landet.

Men er det et argument, som rent faktisk holder?

I realiteten er det jo først og fremmest Aarhus og København, som bliver forbundet med broen. Dermed skabes en stærk akse mellem landets to primære metropoler, som allerede i dag har nemt ved at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og indbyggere. Spørgsmålet er derfor, om en fast forbindelse ikke vil fremme væksten i Aarhus og København yderligere og bidrage til forøget fraflytning af arbejdspladser og indbyggere fra landområderne?

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er i dag en væsentlig faktor for, hvor virksomheder placerer sig. Og da folk med længerevarende uddannelse har det med at bosætte sig i de store byer, betyder det, at mange virksomheder placerer sig i netop Aarhus og København.

Denne dynamik er samtidig forklaringen på, hvorfor en Kattegat-forbindelse kan risikere at flytte arbejdspladser fra yderområder til Aarhus og København. Et eksempel kan illustrere, hvordan det fungerer i praksis.

Lad os forestille os et nyuddannet par bestående af en ingeniør og en farmaceut. Efter endt uddannelse har de besluttet sig for at bosætte sig i Aarhus, hvor ingeniøren har fået tilbudt en attraktiv stilling i en højteknologisk virksomhed. Farmaceuten skal nu finde sig et job – og selv om der er mange gode farmaceutjob i Aarhus, er der også mange farmaceuter bosiddende i byen. Hun ender derfor med at finde et godt job hos en virksomhed i Herning. Og dermed lykkes det for Herning at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til en lokal virksomhed.

Men hvad ville der være sket, hvis der havde været en Kattegat-forbindelse og nem adgang til københavnsområdet, som jo netop er kendt for at have mange virksomheder inden for medicinalområdet?

En mulighed ville da være, at farmaceuten i stedet søgte et job i København – og som resultat heraf ville Herning-virksomheden opleve øget konkurrence med hensyn til at tiltrække egnet arbejdskraft.

Hvis højt kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedens overlevelse, kan det derfor ende med, at den må flytte tættere på den nye storbyakse AarhusKøbenhavn. Med andre ord ville effekten være færre arbejdspladser i det vestjyske og et styrket Aarhus-København.

I diskussionen af en ny Kattegat-forbindelse er det vigtigt også at inddrage mulige negative effekter for områder uden for aksen København-Aarhus og ikke ukritisk antage, at en forbindelse nødvendigvis vil skabe større balance mellem storbyer og landområder.