I påskedags JP talte jeg tre anvendelser af glosen røv. Det vidner om forarmelse udi varieret sprogbrug. Ikke at man som journalist bør censurere, men i min tid var vi som journalister behjælpelige med at lade den interviewede eller debattøren fremtræde sædeligt. For eksempel har jeg i venlighed korrigeret mange sprog- og stavefejl. But times they are a-changin'.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet - klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter