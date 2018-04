Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, brøler falsk, når han i et JP-blogindlæg den 28. marts 2018 helt ude af proportion angriber os i Venstre for naturindsatsen.

Jeg kan helt afvise angrebet, og det er egentlig ærgerligt for debatten, at socialdemokraten kører ud i en så skæv debat med falske postulater.

Jeg kan som Venstres miljø- og fødevareordfører klart fastslå, at Venstre passer godt på naturen og drikkevandet.

Blog: De borgerlige slagter dansk natur

Selvfølgelig skal vi have rent, sundt og godt drikkevand i hanerne. Miljø- og sundhedsmyndighederne har meldt ud og fastslået, at der ikke er nogen sundhedsfare ved at drikke det danske vand fra hanerne, som vi med rette er meget stolte af i Danmark. Man skal drikke i tøndevis af vand, og nærmest drukne, før man måske kommer bare i nærheden af sundhedsfare.

Måleudstyret i dag kan måle næsten alt og de politisk fastsatte grænseværdier for uønskede stoffer ligger væsentligt under, hvad der er sundhedsskadeligt, og det er med til at sikre, at vi netop kan holde godt øje med vandkvaliteten og sikre godt vand i hanerne.

De stoffer, der typisk findes er forbudt for mange år siden og anvendes ikke i dag. Foreløbige målinger, i de øvre jordlag, viser tegn på at indholdet af disse stoffer falder. Samtidig er vi i dag blandt de lande, der har de skrappeste godkendelsesregler til nye sprøjtemidler, og vi har netop indgået ny aftale i Folketinget på pesticidområdet, herunder nye tiltag til beskyttelse af boringsnære områder. En aftale som Socialdemokratiet er med i og støtter, hvilket heller ikke nævnes af socialdemokratiets miljøordfører.

På naturområdet har vi i Venstre sikret den største indsats for biodiversiteten i mange år med udlæg af en andel af de statslige skove som urørt skov, hvilket er anerkendt fra flere sider, da det netop styrker biodiversiteten. Samtidig glæder jeg mig også over at skovarealet i Danmark fortsat stiger og nu er oppe på over 14 pct., ligesom skovrejsningen støttes med skovrejsningsprogram, så skovarealet forventes fortsat at stige i de kommende år.

Fakta viser, at vi i Venstre passer godt på naturen og drikkevandet.