Debat: Så skal vi høre ”grædekonerne” endnu en gang

Man skulle tro, at samtlige folkeskole- og gymnasielærere er blevet pålagt deres uddannelse.

Jeg undrer mig i hvert fald over, at man, hvis man er så utilfreds med sine arbejdsforhold ift. det private marked, som bl.a. Thomas Johannes Erichsen tilkendegiver 21/3 i JP, bliver i sin ansættelse frem for at søge de bedre forhold, det private marked tilbyder.

Men skyldes det måske, at man har det o.k. i den tryghedsansættelse, som det i en eller anden udstrækning er at blive ansat i det danske skolevæsen?

Jeg har været ansat i den offentlige sektor såvel som den private og er nu selvstændig, hvilket burde give mig et fortrin for sammenligning ift. en offentlig ansat gymnasielærer, der muligvis er gået direkte fra folkeskolen til gymnasiet, fra gymnasiet til universitetet og blevet finansieret af det offentlige.

Min bedste "arbejdstids-ansættelse" var i det offentlige. Anstændig løn, gode afspadserings-aftaler (en gang imellem udbetalt, når der var for meget af det nationalt) og ikke specielt pålagt stressbetonet administrativt arbejde.

Min bedste ”arbejdstidsansættelse” var i det offentlige. Anstændig løn, gode afspadseringsaftaler (en gang imellem udbetalt, når der var for meget af det nationalt) og ikke specielt pålagt stressbetonet administrativt arbejde. Jo, pres på i arbejdssituationen en gang imellem, men ikke det pres og stress, der følger én ved en privat ansættelse eller som selvstændig.

Jeg har været ansat på flere forskellig ledelsesniveauer i det private, og jeg må sige, at en arbejdsuge på langt over de 37,5 timer (60-70 timer er ikke unormalt) og frokost med en telefon eller medarbejder, der lige skulle runde noget, så maden ofte blev indtaget, medens arbejdet blev udført, og telefonsamtaler til langt ud på aftenen.

Ingen klager, idet presset for resultater hele tiden ligger i ønsket om stadig ansættelse og succes – måske ambitioner for at levere.

I dag er jeg selvstændig og underlagt en restriktiv lovgivning, der kræver, at undervisningen følges nøje, idet risikoen for bødestraf og fængselsstraf er en del af hverdagen, hvis det ikke bliver udført efter reglerne. Hvis man ikke gør sit arbejde ordenligt, med et resultat der kan aflæses i kundetilfredshed, har man ingen kunder, og ingen kunder betyder ingen indtægt.

Forberedelse foregår i ”fritiden”, hvilket i de offentlige ansattes objektiv er i egen interesse, idet man jo er selvstændig. Hvis man ikke vil arbejde så meget, kan man bare lade være.

Til det kan anføres, at en indtægt er baseret på elevoptag og pris, og vi lever i et liberalt erhverv, hvor udbud og efterspørgsel er en del af indtægtsgrundlaget. Der er flere punkter, men lad mig slutte af med, at når ugen er gået, så skal der lige være styr på administrationen, forberedelse til nye hold, bestilling af baner, økonomi, mails til diverse eksterne som interne samarbejdspartnere etc.

Hvis man tror, at det er en guldgrube, tager man fejl. Vores indtægt er ofte mindre end en folke- eller gymnasielærer, idet et evt. overskud bliver overført til næste år, hvor en projektor, bil eller andet nødvendigt udstyr skal skiftes for at opretholde vores eksistensgrundlag, men dette er ubekendt for en folke- eller gymnasielærer, idet inspektøren tager sig af det via budgettet (som jo også er offentligt). Hold nu op med at klynke – I er velkomne i det private, vi har det jo ”fantastisk”.