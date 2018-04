Opgørelsen af bruttonationalproduktet tager udgangspunkt i begrebet ”værditilvækst”. Den tiltalende tanke bag beregningen er, at alle lønmodtagere og andre erhvervsaktive gennem deres indsats skaber værdi. Hvad enten de arbejder i den private eller i den offentlige sektor, frembringer de varer eller tjenester, som har værdi for andre mennesker. Der er fokus på de ca. 750.000 lønmodtagere i den offentlige sektor (stat, regioner og kommuner). De frembringer bl.a. værdi i form af undervisning, forskning, rådgivning, sundhedsydelser, plejeydelser, rengøring, løsning af politiopgaver, forsvar og administration og borgerservice. Størrelsen af deres løn m.v. er til forhandling mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter, som mødes i Forligsinstitutionen.

Langt de fleste kommentatorer giver udtryk for, at de håber, at parterne finder en forhandlingsløsning. En konflikt vil jo for en tid standse en betydelig del af værdiskabelsen i den offentlige sektor og gøre os alle sammen fattigere. De fleste kommentatorer argumenterer også for, at indsatsen af værdiskaberne i den offentlige bør værdsættes med en løn, som nogenlunde svarer til lønnen på det private arbejdsmarked.

Man skal imidlertid ikke glemme, at forhandlerne for de offentlige arbejdsgivere har til opgave at varetage hensynet til de offentlige finanser og dermed ca. 3,9 millioner skatteyderes interesser. Den danske arbejdsmarkedsmodel er enestående. Lad os håbe, at parterne også her i 2018 finder et ansvarligt kompromis, som afbalancerer hensyn til både værdiskaberne og skatteyderne.