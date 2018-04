Debat: Enklere, men så sandelig også dyrere

I JP 23/3 har DSB indrykket en helsides annonce om de nye takster for pensionister, der skal over Storebælt. »Vi har gjort det enklere«, hedder det, men det er sandelig også blevet dyrere.

De fem billige pensionistdage er helt forsvundet, nu er der kun den dyre takst eller rejsekortet. Muligheden for en orangebillet er nærmest et lotteri. Mine to destinationer på Sjælland kostede indtil nu hhv. 158 kr. og 180 kr. på billigdage fra Fredericia. Den sidste kostede 270 kr. på de dyre dage, og det skal jeg fremover betale alle dage. Jeg kan vælge at bruge rejsekort, så koster det nu 181,80 kr. og 216 kr. (ifølge Rejseplanen) at komme til de to stationer.

Pæne stigninger må man sige – hvor meget var det lige, pensionen steg i januar? Heller ikke de kasserede skattelettelser gav noget til pensionisterne. Det er da godt, vi lærte at spare, da vi var unge. Det har vi brug for i dag med så store stigninger på bare én ting.