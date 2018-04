Ordrebøgerne er fulde, og beskæftigelsen er på sit højeste siden finanskrisen. Men det er svært for virksomhederne at finde nye folk at ansætte. Det skyldes, at udbuddet på arbejdsmarkedet er så lille, at Danmark på nuværende tidspunkt er ved at nå det strukturelle ledighedsniveau. Derfor kan der opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet og overophedning af økonomien.

Det er derfor forundrende, hvorfor Danmark udelukker udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og hæmmer dansk vækst med vilje. Sidste år var Socialdemokratiet, DF og SF med til at hæve beløbsgrænsen for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark fra en lønindtægt på 375.000 kr. til en lønindtægt på 408.000 kr., samtidig med at de ændrede, at udlændinge ikke kan medregne gratis bil og bolig i deres lønindtægt. En beløbsgrænse på 408.000 kr. er utrolig høj, og det er de færreste stillinger, hvor virksomheder i Danmark står og mangler kvalificeret arbejdskraft til en løn tæt på topskatten. Derfor gør Socialdemokratiet, DF og SF det næsten umuligt for bl.a. små virksomheder at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Beløbsgrænsen bør sænkes til 250.000 kr. om året, hvilket vil gøre det muligt for små virksomheder at ansatte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og undgå overophedning af dansk økonomi.