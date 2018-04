Da Nikolaos Kazala fra Esbjerg blev 18 år og trådte ind i de voksnes rækker, skulle han og familien starte helt forfra. Nikolaos har muskelsvind, sidder i kørestol, bruger en respirator og er afhængig af hjælp døgnet rundt. Men da han blev 18 år, forsvandt støtten til at ansætte hjælpere. Han får i stedet hjemmehjælp, hvilket slet ikke er nok til at leve et aktivt ungdomsliv trods det omfattende handicap.

Problemet er, at alle aftaler med kommunen om hjælpemidler, støtte og uddannelse bortfalder, når unge med handicap fylder 18 år. Kommunen skal nemlig på ny tage stilling til, hvilken støtte det unge menneske har behov for. Det behøver som sådan ikke at være et problem. Men på grund af usmidige overgange mellem den kommunale børne- og voksenforvaltning opstår der alvorlige eksempler på familier, som pludselig står uden livsnødvendig hjælp.

Støtte til børn under 18 år gives efter servicelovens børnebestemmelser og er i høj grad støtte til forældrene. Når man fylder 18 år, overgår man til servicelovens voksenbestemmelser. Støtten skal nu i stedet gives til det juridisk voksne barn og ikke til familien. Overgangen giver ofte anledning til problemer, da forskellige instanser og love ude i kommunerne er i spil.

Det kan dog ikke komme som en stor overraskelse, når et barn med handicap, der har fået støtte hele livet, også har behov for hjælp som voksen. Alligevel oplever vi jævnligt problemstillingen i Danske Handicaporganisationer (DH). Derfor bør overgangen fra barn til voksen planlægges langt tidligere.

Det kræver et samarbejde mellem den kommunale børne- og voksenforvaltning. Og heldigvis kan vi se i nogle kommuner, at man typisk starter på at planlægge overgangen i samarbejde med familien, når barnet er 16-17 år. Den praksis skal udbredes i alle kommuner. I serviceloven bør der være mere konkrete regler om overgangen fra barn til voksen. Det kunne være en pligt til at træffe afgørelse om hjælp og støtte til barnet efter voksenbestemmelserne, inden barnet fylder 18 år. Som oftest er der tale om børn med omfattende handicap eller et livslangt handicap, som kommunen har kendt til hele barndommen.