Debat: Husk de energiforbrugende virksomheder i energipolitikken

Forud for regeringens kommende præsentation af udspillet til energipolitikken 2020-2030 har energibranchens mange aktører haft travlt ved taster og mikrofoner. El-branchen efterspørger mere el i energiforsyningen, producenter af udstyr til energiforbedring mener, at der skal gøres mere for at spare på energien, og vindmøllebranchen vil have mere vindenergi.

Ikke så overraskende. Fælles for bidragene er, at de alle er partsindlæg, der ud fra en udtalt branchelogik argumenterer for forskellige retninger for Danmarks fremtidige energipolitik.

Dansk Erhverv vil gerne bringe erhvervslivets generelle energiinteresser ind i debatten. Energi er en vigtig produktionsfaktor, hvis pris har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor bør sigtemærket for fremtidens energipolitik være at tilvejebringe billig energi fra et teknologineutralt system, hvor de mest konkurrencedygtige kilder leverer. Samtidig bør de forvridninger, som desværre blandt andet kendetegner afgiftssystemet, ophøre, så alle virksomheder stilles lige i konkurrencen.

Det er godt for Danmark, når danske virksomheder kan konkurrere og gøre det godt på de internationale markeder. Det gælder også for virksomheder på energiområdet. Den offentlige forskningsindsats på energiområdet skal udvikle branchen og samtidig afspejle en teknologineutral tilgang. Der skal afsættes ressourcer til at forske i andet end vindkraft, fordi fremtidens energisystem stiller større krav end store møller.

I den aktuelle debat om udbygning af vedvarende energi eller energibesparelser, mener vi, at de to elementer skal være ligeværdige instrumenter i den grønne omstilling.

I kampen for klimaet skal kræfterne primært lægges i det internationale arbejde. Derfor støtter vi for eksempel samarbejdet om at styrke det europæiske kvotesystem, fordi et kvotesystem grundlæggende er et godt instrument til at reducere CO2-udslippet på en omkostningseffektiv måde. Uden for kvotesystemet skal de nationale forpligtelser være balancerede og ligeledes opfyldes med lavest mulige omkostninger.