Journalist og tidligere DR-ansat: Vi skal værne om DR for vores egen skyld

Det er stærkt bekymrende i et demokratisk land med ytringsfrihed, at debatten om besparelsen på 20 pct. af DR’s budget er kommet så stærkt i selvsving, at ingen på noget tidspunkt, hverken i dagblade, radio eller tv, har talt om kvaliteten af det danskproducerede. Men alle snakker blot om mere dansk tv, og argumentet sluges råt.

DF og regeringen, som udgør flertallet for besparelsen, taler alene om økonomi med den begrundelse, at DR laver for meget af det hele, og at besparelserne på omkring 770 mio. kr. skal bruges på andre medier, men at DR alligevel kan og bør producere mere dansk tv. Det skyldes ukendskab til, hvad det i realiteten koster at lave tv af kvalitet. DR kritiseres samtidig for, at nyhedsudsendelser i vidt omfang bygger på dagbladenes nyheder.

For det første må det tydeliggøres, at DR som den eneste ikkereklamefinansierede radio- og tv-station fungerer i en verden som den sammenhængskraft, der ikke nødvendigvis bør sammenligne sine lytter- og seertal med de kommercielle tv-stationers.

For det andet er det logisk, at den gennemsnitlige minutpris for DR’s produktioner er – og bør være – højere end de kommercielle tv-stationers, fordi kvalitet koster penge både i dramaproduktioner og i nyheder. Reelt er der for få journalister til at researche længe nok, således at DR i øget omfang er i stand til at lave sine egne nyheder med baggrund og perspektiv. For det tredje er det ulogisk, at dagbladene i så vidt omfang sender deres journalister til DR for at medvirke i en række programmer om medier og nyheder, hvorefter politikerne reagerer over for DR for at bruge dagbladenes journalister, og at DR derfor kan spare.

For det fjerde og særligt: Vi er et lille land med kun lidt flere end fem millioner til at betale for vores radio og tv. I stigende omfang konkurrerer DR og Danmark med udenlandske programmer som f.eks. på Netflix med langt flere økonomiske midler og reelt ingen danske produktioner. Der er derfor brug for et endnu stærkere og mangfoldigt DR.

For det femte har det vist sig, at DR med sine tv-dramaproduktioner og børne- og ungdoms-tv formår at sælge mange af sine udsendelser til andre lande, som betyder en kultureksport af det livssyn og det demokrati, som vores gode land formår. Det er i sig selv en økonomisk god forretning, der bør styrkes i stedet for at blive sparet væk.

Vi skal værne om DR for vores egen skyld og for vore børns fremtid. Det er altid populært at spare, men efter at det er besluttet, at licensen i fremtiden opkræves via skatten, så pas dog på DR. Tonen er slået an, men den lyder falsk set i et større demokratisk perspektiv.