Debat: Hvorfor nævnes de ”kolde” hænder ikke?

Jeg sidder selv på kontor i den offentlige sektor, og i al snakken om konflikt nævnes folkene på gulvet. De redder liv, de passer vores familier, helt fra de er små, til de er gamle. De er de ”varme” hænder, som sørger for os igennem hele vores liv.

Dog generer det mig, at man i debatten glemmer de ”kolde” hænder. Når jeg sidder og lytter til, hvor meget dem på sygehusene, i daginstitutionerne og ældreplejen gør i hverdagen, bliver jeg utrolig stolt, men samtidig føler jeg mig også en smule glemt. Uden os ville lønnen ikke blive udbetalt, uden os ville regningerne ikke blive betalt, uden os ville projekterne ikke køre, uden os ville der ikke blive planlagt de vigtige møder.

Ledere, chefer og direktører ville have svært ved at holde styr på deres mange møder, mødepapirer og i det hele taget at få kalenderen til at passe – det kan vi som kontorassistenter hjælpe med. For ikke at tale om alle de mange andre administrative ting, som skal klares hver dag, for at systemerne kører, som de skal. Kære kollegaer med de ”kolde” hænder, vis mod og vær stolt af jeres arbejde, for hver dag yder vi hver især en kæmpe indsats. I samarbejde med de ”varme” hænder udgør vi en stor del af de offentlige ansatte, og vi bidrager i fællesskab til vores velfærd.