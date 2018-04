I JP 21/3 havde Ole Hyltoft (OH) en fremragende kronik om den årelange massemigration af muslimer til Danmark og de ulyksaligheder og ulemper, dette forhold har medført landet. Han tillod sig at pege på, at ikke mindst de forgangne års socialdemokratiske naive konfliktsky politikere og ligesindede politisk korrekte kræfter havde bibragt denne situation. Den betragtning er jeg helt og fuldt enig i.

Som forventet vil Socialdemokratiet ikke indrømme dette landsskadelige fejltrin. I en kommentar 23/3 forsøger et folketingsmedlem fra S, Lars Aslan Rasmussen (LAR), ihærdigt at nedgøre OH fra alle sider og opfatter kronikken som en samling personangreb mod socialdemokrater og politisk korrekte trendsættere, levende som afdøde.

LAR er meget nidkær over for et par tidsmæssige fejl fra OH’s side, og hans kritik falder ynkeligt ud. Det værste er næsten, at indlægget giver en mistanke om, at S har sin nye, ændrede migrationspolitik mere i munden end i lyst til handling.

Bliv ved, OH. Lad dig ikke påvirke af politisk korrekte dårlige tabere hverken på partiplan eller på det politisk korrekte medieplan.