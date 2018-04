Debat: Sjælden undren over højesteretsafgørelse

Dette er et debatindlæg: Læsere, organisationer og politikere skriver debatindlæg, som Jyllands-Posten publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Debatindlæg 01.04.2018 kl. 11:50

I sagen om, hvorvidt DF havde krænket 685 personer ved at hævde, at én blandt dem, som nu kunne opnå dansk statsborgerskab, havde været til fare for statens sikkerhed, sagde Højesteret 22/3, »at annoncen af en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist.«