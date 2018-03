Skovrider i over 30 år er forundret: Naturpakken kunne ligne en falsk varebetegnelse

Danmark har politisk forpligtet sig til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden 2020. Regeringen har derfor vedtaget en såkaldt naturpakke med udpegning af 13.300 hektar af statsskovene, der er dømt til at henligge urørt.

De valgte 45 delområder har været sendt i høring af Naturstyrelsen.

Med urørt skov menes normalt, at det udpegede areal på et fastsat tidspunkt overlades til sin egen skæbne uden menneskelig indgriben. Forslagsstillerne håber vel, at der efter måske 3-500 år indfinder sig en stabil balance i tilstanden urørt skov med en større biologisk mangfoldighed, end der var på starttidspunktet.

Men dette vil ikke ske. De skyggegivende og skyggetålende træarter såsom bøg, ædelgran, rødgran mfl. vil overtage kommandoen og skygge lystræerne som f.eks. eg og ask væk. Med lystræernes forsvinden taber vi også den til lystræerne hørende træartsbestemte fauna.

Efterhånden som der bliver trængsel i bøgekronerne, bliver bevoksningerne mere mørke og derfor også uden bundvegetation til ugunst for antallet af arter. Skovens faunabærende evne reduceres. I den urørte skov vil der komme en større mængde dødt ved og træruiner til gavn for svampe, larver, biller, hulrugere m.m.

Der efterlades imidlertid også ”livstræer” og dødt ved under den almindelige skovdrift i Naturstyrelsen, og der er ikke mig bekendt dokumenteret en sammenhæng mellem antallet af dødtvedsarter og mængden af dødt ved.

De biologer, der står bag dette projekt, er efterhånden blevet klar over, at det ikke går at overlade biologien til naturen selv.

Det er derfor besluttet, at alle de udpegede, urørte skovområder skal forsynes med en detaljeret forvaltningsplan, der giver administrationen adgang til indgreb, det kan f.eks. være skovning med henblik på at skabe lysbrønde, at såre træer med motorsav for at gøre det lettere for svampe m.m. at finde fodfæste i det stakkels træ eller sætte arealer under vand.

Der lægges dermed op til en manipuleret virkelighed frem for de naturlige processer.

De 45 områder til urørt skov er udpeget efter en samkøring af eksisterende registre om svampe, fugle, insekter osv. og udgør arealer med den højeste naturværdi.

Det er værd at erindre, at alle områder hidtil har været administreret med almindelig skovdrift efter statsskovbrugets retningslinjer.

I de senere år har Naturstyrelsen gennemført en betydelig omstilling af skovdriften med mere fokus på biodiversitet som førnævnt bevaring af livstræer, herunder hule træer og dødt ved, såvel stående som liggende, forbud mod anvendelsen af gødskning og pesticider, at genskabe naturlig hydrologi, indført naturnær skovdrift med vægt på selvforyngelser og blandingsbevoksninger.

Statsskovene er certificeret både efter FSC og PEFC.

Forslagsstillerne er enige om at bremse tilbagegangen i biodiversitet på en omkostningseffektiv måde. Det udsendte forslag er en særdeles dyr løsning. En udtagning af 13.300 hektar af driften indebærer et tab af bevoksningernes realiseringsværdi i omegnen af 1 mia. kr.

Nu vil dette beløb kunne nedsættes lidt ved adgangen til hugst af spredt placerede, værdifulde kævler i de næste ti år (for nåletræsplantagerne i 50 år).

Men det er langtfra alle bevoksninger, der er hugstmodne inden for de nævnte tidsrammer. Administrationen efter forvaltningsplanen bliver arbejdskrævende og meget dyr.

Bliver vi mennesker lykkeligere af dette projekt? Ja, nogle få vil nok kunne glæde sig ved bevidstheden om, at der i den skov, de færdes i, er bevaret en sjælden smælderlarve i dødt ved.

For den almindelige skovgæst, der bruger skoven som det hyppigste udflugtsmål, bliver det vanskeligt at forestille sig, hvilken oplevelse der venter i den urørte skov.

Vi har ingen urørt skov i Danmark, der er så gammel, at den oprindelige bevoksning er helt udlevet og forsvundet. Kulturskoven er sammensat af en mosaik af bevoksninger med forskellige aldre og træarter. I den almindelige skovdrift kan hele bevoksninger med lystræer (f.eks. eg, skovfyr, ask, birk og lærk) administreres fra vugge til sen høst til stor glæde for den biologiske mangfoldighed.

Dette medfører tillige en stor og attraktiv arkitektur i skovbillederne med ind- og udkig. Søjlehallen af ranke bøgestammer med anemonetæppet vil derimod forsvinde i den urørte skov.

Den urørte skov bliver mørk, tæt og mere besværlig at færdes i.

Det undrer, at pengene anvendes på de skovområder, hvor naturværdien er højest. Kan der ikke opnås en større effekt ved at satse på naturmæssigt lavere rangerende skove?

Da tilstanden urørt skov ikke generelt fremmer biodiversiteten, er der ingen grund til tage 13.300 hektar ud af den almindelige skovdrift.

Denne kan fortsætte med de justeringer, der måtte være nødvendige for at dreje biodiversiteten i en ønsket retning. Der kunne f.eks. være græsning i overgangszonen mellem et lysåbent areal og skov, opstemning af vand til en sø m.m.

Værktøjet til disse kursændringer kunne være Naturstyrelsens driftsplan, som i forvejen fastlægger arealanvendelsen i skoven ud fra en langsigtet og målrettet planlægning.