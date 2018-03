Debat: De folkevalgte skal møde passagererne

Filmen om Churchill og de dage i maj 1940, hvor Europas landkort kunne have været ændret markant, er en stor oplevelse. En af de mest fængslende scener er, hvor Churchill for første gang i sit liv går ned for at benytte sig af undergrundsbanen.

Han har et bestemt formål med dette: at oplyse den britiske befolkning om de to mulige scenarier, der udspiller sig i de kritiske timer. Skal Storbritannien forhandle med Hitler, som flere toppolitikere mener, eller skal der, som W. Churchill er villig til at dø for, kæmpes til sidste mand mod det tyranniske herredømme?

Passagererne i toget er som bekendt enige om, at der skal ydes modstand til den bitre ende. Hvad kan vi lære af dette, og hvad er mit ærinde?

Jeg har læst utallige indlæg og opslag på de sociale medier både fra kirurgen, renovationsarbejderen, læreren, sosu-hjælperen og fra den privatansatte lønarbejder, høj som lav, at den formentlig forestående lockout ikke er et kampvåben, som Sophie Løhde og Michael Ziegler bør bruge som deres retmæssige arbejdsgiverkampvåben.

Lytter de, tager de toget eller bussen og taler med det folk, som de er valgt af, og så vil de erfare, at den danske befolkning uanset indkomstgruppe og politisk tilhørsforhold er imod, at vi behandler kommunernes, regionernes og statens ansatte, som vi alle er så dybt afhængige af, som KL og ministre agter at gøre.

Jeg er byrådsmedlem i Randers. Jeg er lærer og måske en af de mere sjældne liberale af slagsen. I Venstre ”flasher” vi ofte værdier som ordentlighed og respekt. En af mine liberale grundværdier er, at vi skal værne om velfærdssamfundets kerneydelser. Vi skal respektere de mennesker, der sørger for, at sammenhængskraften også er til stede for kommende generationer.

Sidst, men ikke mindst, skal vi, og dette er min centrale pointe, som folkevalgte politikere lytte til de borgere, som vi skal se i øjnene mindst hvert fjerde år.