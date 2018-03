Debat: Det er kolporteringer af beskyldninger

Det er en trist udvikling, at man mere og mere må ty til alternative medier for at få intelligente informationer om de større politiske forhold i verden. Lærer man slet ikke at analysere og problematisere på Journalisthøjskolen? Eller er denne mentale evne ikke noget, man kan lære, men noget man er født med og derfor ikke kan ændre på?

Lærer man heller ikke om det ”udelukkede tredje”? Enten er en påstand sand, eller også er den falsk, den kan ikke være sandsynlig.

Vil man f.eks. vide noget om årsagen til det stadigt mere betændte forhold mellem Vesten og Rusland, er man tvunget væk fra mainstreammedierne, for der er stort set ingen analyser, ingen spørgsmål, kun overfladiske kolporteringer af beskyldninger og påstande, som synes at være blevet en del af den moderne verdens storpolitiske måde at angribe sine modstandere på.

Beskyld din modstander for noget og se, om han kan modstå presset. Præsident Trump har været udsat for dette, siden han blev valgt. Eller beskyldningen om at præsident Putin står bag giftangreb på russiske eksspioner i London.

Ingen journalister eller politikere spørger om, hvorfor Putin, der er en højt begavet person, bevidst skulle ødelægge verdensopinionens syn på sig ved en så tåbelig handling? Og heller ingen spurgte, hvorfor Syriens præsident Assad med risiko for at blive afsat skulle bruge giftgas imod sin egen befolkning og risikere det samme.

Ingen analyser, spørgsmål eller problematiseringer. Det burde være dybt problematisk for enhver redaktion.