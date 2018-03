At al politik er klassepolitik, er blå blok bevis på. Af ideologiske grunde føres politik for at svække fagforeninger og faglige rettigheder og forringe alle arbejderes rettigheder og leveforhold.

Vi ser det ift. OK18. Ghettoplanen er det samme. Det kapitalistiske samfund skaber udstødelse og ulighed.

Skaber det modsatte af integration. Dvs. segregation. Den eneste mulighed for de segregerede at finde bolig er, hvor det er billigst. Hvor man passer ind. Mennesker grupperer sig blandt ligesindede. Sådan er det.

Nu vil blå blok så straffe de segregerede for at være blevet segregerede af blå bloks egen politik. Det er dobbelt straf. Blå blok er også snedige. De vil tage pengene til det fra de segregerede selv. Dvs. penge, lejerne har betalt til boligforbedringer, og fra en pulje, som for længst er afsat af kommunerne til skoler, daginstitution og ældrepleje.

En psykologiprofessor skriver på Facebook: »Det er ret besværligt af afvikle ghettoerne. Det er meget nemmere at afvikle retsstaten. Så det er vores plan. Hilsen regeringen.«