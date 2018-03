Har journalist Flemming Rose en pointe, når han anklager regeringens lovtiltag med tildækningsforbud og skærpede strafzoner for at være en overspændt reaktion, der blot udhuler frihedsrettighederne?

Endda i en historisk situation, hvor truslen fra islamismen i hans analyse er mindre end kommunismen i koldkrigstiden? Og giver det mening, når Venstres Carl Holst i et modsvar forsvarer lovtiltagene med, at Danmarks sammenhængskraft er mere truet nu end under koldkrigstiden?

Begge har naturligvis ret. Der er grund til at være bekymret for vore frihedsrettigheder, når de udfordres. Og der er grund til at være bekymret for, om Danmark knækker og mister sit kit, mister sin samfundsbyggende force.

I en lang historisk erfaring ved vi danskere inderst inde godt, at friheden er samfundsbyggerens hjerteblod. Friheden definerer os, selvom både velfærdssamfundets overbeskyttelse og individualismens ”fanden tage de andre” har lullet os ind i en glemsel herom.

I frihedsrettighedernes og sammenhængskraftens navn er opgaven derfor i dag den, at vi må et spadestik længere ned. For frihedsrettighederne er uløseligt forbundne med vor folkelighed i den erfaring, at vi i generationer har vundet dem. Derfor må vi værne om vores folkelighed, hvis vi vil værne om Danmarks sammenhængskraft.

En folkelighed, der vedkender sig Danmark og danskerne både historisk og nu og her. En folkelighed, der forstår den bindende ånd i, at vi bliver os selv sammen med hinanden. At vi er samhørige og lever i samhørighed.

I det værn nytter det ikke, at vi siger, vi gerne vil elske vores nabo, men intet gør herfor. Ikke mindst, når vi fanges af en åndløs søgen efter at realisere vore behov og lykkejagt ved at gøre os til forbrugere. En forbrugerisme, der fremmer en livsfjendsk nydelsessyge, som sætter den frihedselskende samfundsbygger i os skakmat.

Heller ikke, hvis der kommer en velment ordstrøm om, at vi vil elske hele verden ud af os selv. En sådan selvforherligende idealisme retfærdiggør os selv og gør os blinde for netop det, vi sammen må værne om.

Det kan vore unge kun græmme sig over og både miste samhørigheden og sig selv i – som vor sagas unge knægt Folke, der sad på stranden og græmmede sig over sin tid i kong Vermunds dage for 1500 år siden.

Folke kunne ikke holde ud, at folk lå i strid med hinanden, og at selv Kong Vermund behagesygt spillede terningespil, samtidig med at han åndløst ragede til sig. ”Er der ikke mere at leve for”, tænkte Folke.

I det samme vendtes hans spørgsmål til jubel, da han så fjendtlige skibe på havet. Folke løb op til Kong Vermunds kongshal, åbnede porten og råbte: »Jeg bringer glædeligt budskab, fjenden er i landet.« Folkes navn er stærkt med sin norrøne rod i betydningen ”en samlet flok”.

Det glædelige budskab er, at pilen peger på os selv og vores sløsethed som folk, hvis frihedsrettighederne og sammenhængskraften skal være bærende.

Derfor må vi stå ved os selv og forstå, at vi altid lever i et værn imod både fjenden i os selv og en altid mulig ydre fjende. I det er vi danskere, ikke globale væsener uden rod og sammenhæng og vilkår.

Vi er danskere med en folkelig samhørighed, hvori kærligheden til ens nærmeste og ens eget land er bærende.