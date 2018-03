Tiden er løbet fra DR – simpelthen. DR bør lukkes i sin nuværende form. Hvis vi skal have et nyt, offentligt skattebetalt DR, skal målet være at servicere borgerne på en anden måde end hidtil.

Et nyt DR skal ikke konkurrere med udenlandske tv-kanaler og streamingtjenester, men tværtimod give os det, som andre ikke kan – bl.a. være bindeled mellem Folketinget og borgerne. Vedkommende og forståeligt skal DR vise os, hvordan love og bekendtgørelser fungerer i hverdagen.

DR skal bidrage til, at danskerne kender deres samfund og værdsætter det. Hvis nogen mener, at der er bedre samfund end det danske, så vis os det. Det er jo tilladt at blive inspireret.

Et nyt DR skal ikke være så stort som muligt, men det modsatte. Udgangspunktet kunne være fire hovedområder: det danske samfund bredt, dansk kultur i alle afskygninger, udenlandsk samfund bredt og en fortrinsvis dansk børnekanal indtil kl. 20. Eftersom unge foretrækker mobil frem for tv, skal deres behov tilgodeses med en lille streamingpakke på nettet.

Der er ingen god grund til at beholde særlige orkestre og kor under DR-vinger. Regionalt tv bør udskilles som selvstændigt selskab med samarbejdspligt over for DR.

DR oplyser, at de fleste penge går til produktion, og at 95 pct. af ”programrelaterede” udgifter går til dansk indhold, kun 5 pct. bruges til udenlandsk indhold. Det indtryk får man altså ikke af de daglige tv-oversigter. Heller ikke selv om dansk produktion kan være dyr. Det vil være interessant at se, hvad DR kalder programrelateret – for det kan da ikke være hestetransport og voldsomt dyre afgangsaftaler.

Prisen for et nyt, enkelt DR kunne forsøgsvis være det halve af nutidens budget – dog med en passende overgangsperiode til nye opgaver og arbejdsvilkår. Hvis det virker uoverskueligt at nytænke opgaven, så ring til ”Luksusfælden”.

Her er eksperter, der kan lægge budgetter, så indtægter og udgifter stemmer overens – uden hensyntagen til vaner.