Uffe Elbæk har tidligere luftet en idé om, at den danske natur skal beriges med eksotiske dyr. Med lovforslaget om forbud mod at have elefanter i cirkus får Alternativet nu chancen for at realisere de store planer. Foreløbig ved udsætning af fire elefanter. Men hold dem på øerne. De kunne komme i konflikt med de jyske ulve.

