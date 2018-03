Civiløkonom udpeger dilemma: Er EU’s egne kriterier realistiske i dag?

I sommeren 1993 vedtog de daværende EU-lande nogle kriterier for optagelse af nye lande i EU. Disse kriterier er stærkt debatteret i denne tid, da EU-Kommissionen mener, at Polen – og før Ungarn – overtræder disse grundlæggende kriterier. Men er disse kriterier overhovedet realistiske i dag 25 år efter deres vedtagelse?

For at et land skal blive medlem af Den Europæiske Union skal det overholde de såkaldte ”Københavnerkriterier”, som er vedtaget af daværende 15 medlemslande i sommeren 1993 i København.

De indeholder tre kriterier: det første, et politisk kriterium om »stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat og respekt og beskyttelse af mindretalsrettigheder«, det andet et økonomisk kriterium om en fungerende markedsøkonomi samt det tredje kriterium, som er en forpligtigelse til at overtage EU’s samlede regelværk.

Da Søren Pind var justitsminister, var han medlem af den lovgivende forsamling, en del af den udøvende forsamling som minister, samt øverste chef for den dømmende forsamling. Er det magtens tredeling til efterfølgelse? Da Søren Pind var justitsminister, var han medlem af den lovgivende forsamling, en del af den udøvende forsamling som minister, samt øverste chef for den dømmende forsamling. Er det magtens tredeling til efterfølgelse?

Det tredje kriterium medfører blandt andet, at nye EU-lande ikke kan få forbehold, som f.eks. Danmark har forhandlet sig til. Alle nye EU-lande har dermed som eksempel forpligtet sig til at indføre euroen, hvis ikke de allerede har indført den. Det kriterium, som jeg vil tage fat i, er dog det politiske kriterium, som er til debat angående Polen, som EU-Kommissionen og andre politikere mener, at landet ikke overholder. Tidligere har Ungarn været i krydsilden med påstande om, at man ikke har overholdt det politiske kriterium i Københavnerkriterierne.

Jeg finder det uforståeligt, at man kan påstå, at Polen skulle have overtrådt dette kriterium, fordi man efter en retsreform ønsker at udpege dommere, ligesom man gør i USA. Det er der intet ustabilt ved, og det er i øvrigt et princip, der er en norm i De Forenede Stater.

Hvis noget er stabilt, er det en flertalsregering, der formår at svare på sit lands udfordringer og eksekvere den politik, som befolkninger har valgt dem for. Det bliver i højere grad sværere og sværere i det hele taget at danne en regering i mange vesteuropæiske lande. Sverige havde problemer, da de så, at det uønskede Sverigedemokraterne fik for mange stemmer, Tyskland havde store problemer med at få en regering på banen. Belgien var regeringsløs i langt over et år, og i Holland tog det rekordlang tid at danne den nuværende regering.

Er det et udtryk for særlige stabile institutioner til andres efterfølgelse, som det ene efter det andet gamle EU-land har?

Der ligger et stort dilemma, når EU-Kommissionen og andre EU-fanatikere angriber lande som Polen og Ungarn for at være udemokratiske, når netop disse landes demokratisk valgte regeringer har nogen af de stærkeste og mest stabile regeringer og opbakninger blandt medlemslandene i EU.

Hvis demokrati er så vigtigt for kommissionen, hvorfor så ikke anerkende og respektere den polske og ungarske befolknings valg?

Begge lande er blevet anklaget for ikke at overholde magtens tredeling, men lad os lige tage et minut og se på os selv her i Danmark. Medlemmerne af den danske regering sidder i Folketinget, med undtagelse af Det Konservative Folkeparti, der indkaldte suppleanter, da partiet havde for få mandater til at udfylde ministerposter. I den tidligere regering var kun en minister ikke medlem af Folketinget.

Magtens tredeling foreskriver, at magten er separeret i den udøvende, lovgivende og dømmende magt, som ikke bør overlappe. Da Søren Pind var justitsminister, var han medlem af den lovgivende forsamling, en del af den udøvende forsamling som minister, samt øverste chef for den dømmende forsamling. Er det magtens tredeling til efterfølgelse?

Den stabile retsstat i Danmark var ved at udvise den 14-årige mønsterelev Yiming til Kina, som TV 2 kunne berette for få uger siden, men unge Levakovic, som er dømt 22 gange, skal naturligvis ikke udvises.

Det finder jeg ikke særligt betryggende, for at være helt ærlig. Er det stabilt, at hverken politiet eller det danske retsvæsen har jurisdiktion i bandekonflikten, men en fædregruppe?

Tiden er ikke til dobbeltstandarder, men til dobbelt indsats og fælles spilleregler, hvis vi skal redde et europæisk fællesskab, så det ikke ender i ”Det Vilde Vesten”.