Det er altid rart, når der bliver tonet rent flag i debatten. Og derfor er det på sin egen forunderlige vis også dejligt, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i et indlæg i JP 20/3 mener, at regeringens tiltag for at tillade sommerhusejere og grundejere at beskytte deres ejendom er mærkværdige.

For DN’s indlæg gør det jo helt tydeligt, at det ikke på nogen måde giver anledning til bekymring hos DN, at en række grundejere står til at miste deres ejendom. Sådan er logikken hos naturforeningen.

Omvendt mener vi i regeringen, at det selvfølgelig er muligt at finde en god balance mellem at beskytte ejendomme og natur.

Ved Lønstrup vil naturen gå sin gang, og havet vil æde den beskyttede natur på kystklinten inden for en årrække. Derfor giver det god mening at ændre status for det beskyttede naturområde mod stranden, så grundejerne kan komme i gang med at kystbeskytte strækningen – og samtidig arbejde på at beskytte den helt særlige naturtype på en anden kystklint, der ikke er på vej i havet.

Det er en rigtig god løsning. Alternativet er, at både naturområdet og ejendomme styrter i havet. Det kommer hverken natur eller grundejere til gode.

DN skriver, at hård kystbeskyttelse ikke virker. Det er ikke rigtigt. Man kan med hård kystbeskyttelse sikre sin ejendom i området, men det kræver en ændring af det beskyttede Natura 2000-områdes status.

Der kan gå lidt tid, før der er en afklaring af, om det er muligt at ændre områdets beskyttede status og udpege et nyt område som erstatning.

Imidlertid har en bred kreds i Folketinget bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i februar besluttet allerede i 2018 at hjælpe Hjørring Kommunes kystbeskyttelsesindsats ved at afsætte 10 mio. kr. til sandfodring af strækningen ved Løkken, Lønstrup og Nørlev.

En indsats, hvor både hård og ”blød” kystsikring med sandfodring supplerer hinanden, kan sættes ind over for tilbagerykningen af kysten.

Regeringen mener ikke, som DN, at man kun bør anvende sandfodring, når man vil beskytte en kyststrækning. De to teknikker kan fint supplere hinanden, når man anvender dem klogt.

Det er heller ikke korrekt, som DN skriver, at der arbejdes på en helhedsløsning for området. For lige nu forhindrer naturbeskyttelsen i området den helhedsplan, som grundejerne ønsker.

Regeringen vil derfor bane vejen for en helhedsløsning. Vi har set alt for mange eksempler på, at der kan gå år fra, at en ansøgning er sendt, til at ejendommene kan blive beskyttet. De seneste års storme og oversvømmelser har med al tydelighed vist os, at det skal gå langt hurtigere at få helhedsløsninger igennem bureaukratiet.

Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, der giver kommunerne kompetencen til at afgøre kystbeskyttelsessager, mens staten samtidig skruer op for vejledningen til kommunerne. Forslaget giver borgere en indgang til kystbeskyttelsessager, frem for at blive sendt rundt imellem skiftende myndigheder, og kommunerne får en mere enkel lovgivning at handle ud fra i skyldig respekt af de naturhensyn, som DN påberåber sig.

Det skal være slut med sager, der trækker i langdrag, når borgere eller kommuner vil beskytte ejendomme mod havet, og regeringen ønsker samtidig at give borgerne flere metoder til at beskytte deres ejendom.

Det er der intet mærkværdigt i, og det står jeg meget gerne på mål for.