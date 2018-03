Det var en pudsig oplevelse at se ”Deadline” på DR2 21/3-18. Første del beskæftigede sig med 68-generationen og dens bevægelse mod højrefløjen sidenhen, specielt for mændene. I studiet var to repræsentanter for den generation: Erik Meier Carlsen og Jacob Holdt. Det pudsige var, at de to mænd i deres ydre apparition lignede to aldrende 68’ere med mere og mindre langt skæg og nærmest usoigneret langt hår.

