Det er absolut på tide, at DR endelig bliver ramt af sparekniven. Igennem mange år har det offentlige skåret ned/krævet effektivisering på 2 pct. om året inden for mange områder, heriblandt sygehusvæsenet og omsorgen for de ældre. Hvorfor man så har undladt at tage DR under sparekniven i så mange år er ubegribeligt.

Det har ellers ikke skortet på ”misbrug” af midlerne – hestetransport/betaling af direktørs daglige rejser fra Jylland til DR-byen, og der er helt sikkert mange andre udgifter, der uden at skade udsendelserne kunne spares væk.

Man har bygget for mange millioner på Amager, men desuagtet sender man næsten daglig fra et studie på Rådhuspladsen – formentlig et af de dyreste lejemål i København. Hvorfor kan man ikke sende fra et studie i DR-byen?

At partierne til venstre ikke kan gå ind for forslaget er en naturlig følge af, at langt hovedparten af journalisterne tilsyneladende er venstreorienterede, og derfor har partierne en klar interesse i, at DR forbliver talerør for deres politik.

Så en besparelse på 20 pct. er absolut et minimum. Når der nu bliver opkrævet via skatten, vil der formentlig fremover også blive stillet krav til DR om årlige besparelser, ligesom man gør over for sygehusvæsenet/ældreforsorgen mv.