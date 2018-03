Debat: Udlændinge skal lære dansk, mens vi bruger fremmedsprog

Udlændinge i Danmark, som gerne vil lære dansk, ”bløder”. Det gælder, uanset om du er flygtet, højtuddannet, headhuntet, studerende eller bortgiftet hertil. Sprogcentrene, der forestår denne undervisning, ”bløder” – aktuelt i København, men det gælder i hele Danmark og har været sådan længe. Sproglærere ”bløder” – vi bliver fyret, eller vi vælger selv at gå fra skoler, hvor vi ikke længere kan være undervisningen og virksomhedskulturen (»Vi er bedre end alle andre, blot til spotpris.«) bekendt.

Hvis er skylden? Er det staten, som ikke længere vil betale refusion for undervisningen, så kommunerne står alene med omkostningerne? Er det kommunerne, der vælger de absolut laveste udbydere på markedet? Er det konsulentfirmaer, der fortæller ”historier” om, at undervisningens kvalitet er uafhængig af lærernes forudsætninger og antallet af undervisningslektioner?

Er det de skoler, der spiller med ved at kaste blålys over sig selv og overgå hinanden i underbud? Er det vælgerne, der ikke ønsker, at der skal bruges skattepenge på udenlandske (skatte-)borgere overhovedet ? Eller er det en ualmindelig uheldig kombination?

Der er endnu en taber i dette spil, en aktør der stadig sjældnere kommer til orde: Det danske sprog. I Danmark fører vi ikke nogen aktiv sprogpolitik hverken i forhold til sprogets form eller status i samfundet.

Sådan har det også været længe: Vi siger ”willkommen” til tyskerne på Vestkysten, vi eksporterer hot dogs, know-how og ”Danish Bacon” i rå mængder, vi går til fitness og skifter gear uden at se noget udansk i det, vi tilbyder uddannelser på engelsk – og vi roser os af at være gode til fremmedsprog, især engelsk.

Det har vi sandelig også brug for. I dag kan du ikke gå i byen i det københavnske natteliv uden at beherske det engelske sprog. Du kommer ikke langt med »jeg vil gerne reservere et bord«, men prøv »could I please make a booking«. Det har været lidt et paradoks, denne insisteren på at udlændinge skal lære dansk, set i forhold til, hvor travlt vi selv har med at afvikle det danske sprog.