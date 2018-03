Den tidligere professionelle bokser Jørgen Hansen er død. Der knytter sig mange historier til Jørgen ”Gamle” Hansen, der blev europamester tre gange i weltervægt. En af de mere triste, udover demensen, der plagede ham de sidste mange år, er, at Jørgen Hansen, efter boksekarrieren, hvor han ikke havde tjent nok til at kunne trække sig tilbage, ikke kunne få et arbejde i sin hjemby Aalborg.

Efter en periode som arbejdsløs fik han tilbudt et job som tjener på Hviids Vinstue i København, og de sidste år af sit arbejdsliv var han så i København til hverdag for at arbejde som tjener og kun hjemme i Aalborg i weekenden.

Det var en trist måde at behandle byens vel nok største sportsstjerne på. En stjerne, man i Aalborg ikke havde været forbeholden med at bryste sig af, så længe karrieren var i gang. Aalborg kunne vise ham en posthum anerkendelse ved at opkalde en plads (Jørgen Hansens Plads) efter ham i byen.