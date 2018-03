Særligt Enhedslisten har angrebet os i Socialdemokratiet for ikke at ville ytre os om det igangværende overenskomstforløb. I JP 21/3 klandrer Pelle Dragsted og Rune Lund os så for det stik modsatte, nemlig for at have blandet os for meget, da vi havde regeringsmagten. Blander vi os for meget eller for lidt? Eller fisker Enhedslisten blot i rørte vande? Uanset motivet, så underminerer Enhedslisten ultimativt lønmodtagernes lønforhold med sin indblanding.

Hvis Christiansborg blander sig i arbejdsmarkedets parters forhandlinger, er modellens død kun et spørgsmål om tid. Hele meningen med modellen er jo, at lønmodtagere og arbejdsgivere sidder over for hinanden og forsøger at lande en aftale, som begge parter kan se sig selv i. Det er den model, der har skaffet de skandinaviske lønmodtagere bedre vilkår end alle andre steder i verden.

Paradoksalt nok vil Enhedslistens indblanding i forhandlingerne og deraf undermineringen af den danske model betyde, at Finansministeriet ville få endnu mere magt end i dag. Findes forhandlingsrummet ikke, vil det jo netop være i Finansministeriet, at lovgivningen om lønninger formuleres. Uden deltagelse fra lønmodtagerside, forstås. Så de nemme positioner i den offentlige debat bliver efter vores mening dyrekøbte for lønmodtagerne.

Vi skal lytte til LO’s Lizette Risgaard, når hun minder om, at »i den afgørende fase af de offentlige OK-forhandlinger er det vigtigt at slå fast: Den danske model handler om at forhandle, indtil alle muligheder er prøvet. Her er vi slet ikke nået endnu! Derfor skal politikerne selvfølgelig holde sig langt væk fra forhandlingerne.« Og til FTF’s forkvinde Bente Sorgenfrey om Enhedslistens fremfærd: »Det er ikke den type af indblanding, som jeg mener gavner forhandlingerne. Det er klart, at Enhedslisten (...) forsøger at høste stemmer på det her. Det bliver en meget tydelig politisk indblanding, når man laver politiske kampagner ud af det.« Når fagforeningernes ledere utvetydigt beder os om at holde nallerne langt væk, så er det jo, fordi det handler om de gode løn- og arbejdsforhold, som den danske fagbevægelse har skabt gennem netop den model.