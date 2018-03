Så fik Ole Hyltoft i kronikken i JP 20/3 affyret startskuddet til et hårdt tiltrængt opgør med de socialdemokratiske vendekåber af nogle ”Sidste dages hellige”. Det er en yderst blandet fornøjelse for tidligere medlemmer af Socialdemokratiet, som Ole Hyltoft, at opleve partiet vende på en tallerken i udlændingepolitikken – og nu omfavne de selvsamme synspunkter, som partiet for blot få år siden hånede ham og andre for at hævde.

Der er nemlig reel fare for at alle de, der så faren fra islam og presset mod vores ytringsfrihed, værdier og demokrati komme, og som råbte vagt i gevær, risikerer at blive fortrængt og skubbet ud i glemslen af de usselrygge af nogle levebrødspolitikere, der som vejrhaner nu vender med vinden og folkestemningen.

Det er både fint og på høje tid, at socialdemokraterne ser skriften på væggen og strammer deres udlændingepolitik gevaldigt op, men de er og bliver ”Sidste dages hellige”, og de har mange års negligering af de bærende værdier for vores land at råde bod på. Omvendelse bør derfor konsekvent omtales som den rene bodsgang – ikke som samvittighedsfulde politikeres værn om vores land. Den samvittighedsfuldhed råder i helt andre dele af befolkningen.