Ja, endnu engang skal der smides milliarder efter en totalt forfejlet indvandringspolitik. Nu påtænker regeringen, at opsparede midler i Landsbyggefonden skal bruges til endnu en ghettoplan. En plan, som helt sikkert vil mislykkes, fordi disse mennesker under ingen omstændigheder ønsker at tilpasse sig det danske samfund.

De vil, som flere af dem selv siger, leve under deres egne regler, som er så langt fra det danske, som noget kan komme. Derfor vil dette problem for evigt være en klods om benet for Danmark.

Men det, som er foreslået af regeringen, kommer ikke bag på mig. Den regering, ja, for den sags skyld stort set hele Folketinget, lever ikke de steder, hvor problemerne er med disse mennesker, der bor i ghettoerne. Det er ikke deres opsparede midler, der skal bruges, nej, igen er det folk, som i forvejen ikke har de bedste boliger, der skal betale for den forfejlede indvandringspolitik.

Regeringen vil anvende 12 mia. kr. af Landsbyggefonden (som er en selvejende institution). De danskere, der har fortjent en bedre bolig, må nu vente endnu længere. Deres livskvalitet bliver der ikke tænkt så meget på. Men fremmede, som ikke ønsker det danske, skal der endnu engang tages større hensyn til.

Jeg kunne ønske mig, at de vælgere, der gang på gang gennem deres stemmeafgivning til folketingsvalgene har skabt et flertal for den førte politik, kom til lommerne, og hvad med Venligboerne? Skulle Lars Løkke ikke få held til at skaffe et flertal for at tage pengene fra fonden, skal de jo under alle omstændigheder komme et andet sted fra. Og hver gang har det vist sig, at det bliver de svageste i samfundet, der primært må stå for skud. Så tillykke til det flertal, der igennem mange år har været tilhænger af den førte indvandringspolitik. Var det dét Danmark, I ønskede?