Jeg er en ganske almindelig gymnasielærer. Eller måske ikke helt almindelig, fordi jeg trods min fremskredne alder kun har været gymnasielærer i fem år. Jeg har til gengæld undervist mange år på universitetet og i en kort periode også været privatansat, og jeg kan hurtigt konstatere, at jeg aldrig har haft så travl en arbejdsdag, som jeg har nu.

Der er ikke mange pauser til bare at sidde ved sin pc og besvare mails og lignende, al tid går med undervisning og vejledning. Eleverne forventer med rette, at undervisningen er planlagt, at man er velforberedt, at man kan give feedback på opgaver, at man kan vejlede den enkelte elev i både faglige og personlige spørgsmål, og at man står til rådighed for alskens praktiske ting i forbindelse med projekter, studieture m.m.

Forberedelse til næste dag er umuligt, det må gøres om aftenen og i weekenden. Det er ikke det store problem for mig, da jeg ikke længere har små børn, men for yngre kolleger med små børn er det et kæmpe pres.

Nye undersøgelser fra gymnasielærernes fagforening viser, at gymnasielærere er blandt de mest stressede erhvervsgrupper, og at sygefravær pga. stress er steget dramatisk de seneste par år. Det kommer ikke bag på nogen i branchen, men det kommer nok bag på mange andre.

Jeg ønsker ikke at klynke, for jeg har verdens bedste job, og har aldrig været gladere for at gå på arbejde. Men når vi sammen med den øvrige fagbevægelse kæmper for bedre arbejdsvilkår, er det også for at påpege, at lærerjobbet, som af mange anses for mindre krævende end mange andre job, ikke bare er noget, man ”gør”, det kræver forberedelse.

Man går ikke bare ind til en klasse uden at vide, hvad der skal ske, man har en plan og har brugt tid på at overveje, hvordan man skal formidle ofte fagligt kompliceret stof til en flok unge mennesker, der ikke altid er lige motiverede for at modtage undervisning torsdag morgen kl. 8.

Derfor er det også glædeligt, ja, nærmest rørende, at mærke den enorme opbakning, der kommer fra andre faggrupper – også privatansatte – i denne tid.

Vi håber, den varer ved, hvis der kommer konflikt, også når det begynder at kunne mærkes i den daglige hverdagscentrifuge. Det er en vigtig kamp. Ikke bare for bedre arbejdsvilkår, men også for at sikre, at der fremover er mennesker, der gider at være lærere, sygeplejersker og sosu-assistenter m.m.

Siden lærerlockouten i 2013 har der været lærerflugt fra folkeskolen, og mange timer varetages nu af ikkeuddannede lærere. Lad det ikke sprede sig til gymnasieskolen og andre dele af den offentlige sektor.