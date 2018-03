Debat: Forfejlet kritik af familiesammenføringssager

Rasmus Munch Søndergaard kritiserer i en kronik i JP 19/3 kvaliteten af Udlændingestyrelsens afgørelser i familiesammenføringssager. Der er for stort fokus på hurtig ”masseproduktion” af sager og for lidt fokus på reglerne, og det går ud over retssikkerheden, mener han. Han giver bl.a. udtryk for, at der er tale om proformaægteskaber, som sagsbehandlerne magtesløst må lade passere og blive til opholdstilladelser.

Det synspunkt må jeg klart afvise. Det afgørende for os i Udlændingestyrelsen er, at vi efterlever de regler, Folketinget har vedtaget, og vi følger løbende op på afgørelser fra Udlændingenævnet og domspraksis fra bl.a. Menneskerettighedsdomstolen.

Sager, hvor der er indikationer på proformaægteskab, udtages til særligt grundigt tjek, og parternes oplysninger efterprøves, ligesom der i en række sager tillige gennemføres simultane interviews af ansøger og den herboende ægtefælle.

Vi bestræber os naturligvis på at behandle sagerne så hurtigt som muligt – retssikkerhed for borgeren er også at få afgjort sin sag inden for rimelig tid, men det sker ikke på bekostning af fagligheden. Er der behov for at forlænge sagsbehandlingstiden i den enkelte sag, fordi noget skal undersøges nærmere, så gør vi det.

Vi kan også konstatere, at antallet af omgørelser af vores afgørelser i Udlændingenævnet er lavt – 8 pct. i sager om familiesammenføring sidste år. Vi har således fastholdt en høj faglighed i en periode med et meget stort arbejdspres.