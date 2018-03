Hvordan kan vi se os selv i spejlet, hvis vi ikke kan finde plads til ulven i Danmark med de meget begrænsede problemer, den forårsager, når vi samtidig fordømmer fattige folk i Afrika, der skyder en elefant, fordi de ellers kan risikere at sulte, hvis deres afgrøder ødelægges? Hetzen mod ulven er i det perspektiv ude af proportioner med virkeligheden. Det vil komme til at se sort ud for ”generende” biodiversitet som hajer, løver, hyæner, elefanter, leoparder, jaguarer, ørne, slanger og lignende, hvis alle mennesker havde den samme tilgang til vilde dyr, der kan skabe begrænsede problemer for en meget lille del af befolkningen, som en hel del danskere desværre har.

Hvis vi vil bevare naturen og den mangfoldighed, der bebor den, bliver vi nødt til at tage ansvar, ligesom vi gerne vil have, at afrikanere tager ansvar for elefanter, indianere i Amazonas for jaguaren og indere for tigeren. Det er selvfølgelig et tab og voldsomt at se på, når ulve dræber får, men det er heldigvis relativt nemt og billigt at undgå. Så selvfølgelig skal vi i fællesskab finde løsninger og hjælpe fåreavlerne med at kunne holde får, uden de bliver ædt af ulve.

Men snakken om, at ulvene skal udryddes for anden gang i Danmark, må altså høre op.