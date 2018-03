Det er da den ”elendige” Femern-bros skyld, at der ingen penge er til lærere, sygeplejersker m.fl. og heller ikke bliver det i mange år fremover. Jeg synes, konfliktens parter bør protestere mod det projekt og sige, at de vil have lønforhøjelse og ordentlige vilkår i stedet for en overflødig, megadyr bro til Tyskland.

Jeg er dødtræt af at betale verdens højeste skatter, mens vi hører om de vilde summer, vores lille land skal betale helt alene til en bro-tunnelforbindelse til Tyskland. Lige så nødvendig og stor en succes Storebæltsbroen er, lige så lidt bliver den forbindelse til Tyskland en succes, men kun en vild udgift, vi stakkels skatteborgere vil være år om at komme over.

Et helt Femern-selskab af hovne individer, vi ikke har styr på, sidder og bliver ved med ansvarsløst at planlægge og beslutte – og overhøre alle advarsler og gode råd. Det er en fordyrelse, ligesom alle de andre projekter, inkompetente politikere bruger vores dyrebare skattekroner på – når de altså ikke lader Skat smide dem væk.

Det er dybt deprimerende, at vi igen og igen skal trækkes med udgifter i megastørrelsesorden for at tilfredsstille en flok politikeres afsindige ambitioner og finde os i ansvarspådragende inkompetence fra alle implicerede i projekterne.

Det passer ikke, at en bro eller tunnel på Lollands sydligste del vil generere herlig udvikling i området. I hvert fald ikke noget, der får broen til at betale sig. Kun danske politikere er interesserede i den bro. Jyder, fynboer og sjællændere er ligeglade. Svenskerne, nordmændene, finnerne og tyskerne er ligeglade og kunne ikke drømme om at hjælpe med udgifter i den størrelsesorden.

Danmark bliver et dødssygt transitland, og vi kommer til at slås med udgifterne i årtier. Jeg gider ikke betale til det. Jeg ansøger hermed om at slippe for at være medbetaler. Jeg synes, det er et overgreb, at vi skal tvangsbetale til en broforbindelse, ingen gider have, og som ingen betydning har for 90 pct. af landet. Drop broen og betal lærere, pædagoger m.fl. lidt mere i løn i stedet for.