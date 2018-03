Ordførere fra Enhedslisten toner rent flag: Drop hykleriet om den danske model på det offentlige område – den er væk

Det er det rene hykleri, når socialdemokraterne og højrefløjen kritiserer os i Enhedslisten for, at vi blander os i overenskomstforhandlingerne. For det er dem selv, der har undergravet den danske model på det offentlige område ved at gøre overenskomstforhandlingerne til et redskab for at nå bestemte politiske og økonomiske mål.

Problemerne tager for alvor deres begyndelse i oktober 2011, da den nytiltrådte socialdemokratiske regering oprettede Moderniseringsstyrelsen. Målsætningen var, at statens personalekontor skulle meget mere end at udbetale lønninger og i stedet arbejde aktivt og offensivt på at sænke statens udgifter ved at presse de ansatte til at yde mere for færre penge. Skulle man være i tvivl, kan man læse den nye styrelses egen målsætning om at »gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken«.

Hvor der tidligere var konsensus mellem lønmodtager- og arbejdsgiverside om, at målsætningen i de offentlige forhandlinger var at nå en ramme for lønstigninger, som cirka svarede til udviklingen på det private arbejdsmarked, handler det nu om at bruge overenskomstforhandlingerne til aktivt at frigøre midler, som politikerne kan bruge til at finansiere deres politiske initiativer. Enten ved at sørge for, at de ansatte får lavere lønstigninger, eller ved, at de laver mere for de samme penge. Det første og grelleste eksempel på dette, så vi i 2013 med lockouten af lærerne.

I dag hersker der ikke længere nogen tvivl om, at der var tale om aftalt spil. At lærernes arbejdstid skulle bruges krone for krone til at finansiere den socialdemokratiske regerings folkeskolereform. Og senest har vi set, hvordan Moderniseringsstyrelsen offensivt prøver at tage erhvervede rettigheder som fridage og frokostpauser fra de statsligt ansatte for at frigøre midler, som den siddende regering kan disponere over.

Denne nye tilgang river fuldstændig grundlaget væk under den danske model på det offentlige område. For resultatet er jo givet på forhånd, når de politikere, der ønsker at finansiere deres politiske tiltag ved at presse løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte, er de selvsamme, som står klar til at gribe ind i en konflikt til arbejdsgivernes fordel.

Den grundlæggende ramme om overenskomstforhandlingerne er derfor fra start inficeret af politik.

Derfor er det rent hykleri, når vi i disse dage hører hellige besværgelser fra samme politikere om, at de da ikke vil blande sig på grund af den danske model. For det er præcis, hvad de har gjort og gør. Det er deres politisering af overenskomsterne, der gør det tæt på umuligt at nå frem til et forhandlet resultat i de igangværende forhandlinger.

I Enhedslisten ønsker vi en genopretning af reelle og ikkepolitiserede forhandlinger mellem parterne på det offentlige område. Derfor vil vi lukke Moderniseringsstyrelsen og i det hele taget opgive den skadelige idé om at søge at forringe de ansattes løn- og ansættelsesforhold for at frigøre økonomiske midler til finansministerens honningkrukke.

Hvis man som politisk parti ønsker at give skattelettelser, så må man også tage ansvar og skaffe pengene – i stedet for at sende regningen videre til sygeplejersker og sosu’er.

Det er politikerne, ikke lønmodtagerne, der har sat den danske model ud af kraft ved at bruge de offentlige ansattes løn- og arbejdsvilkår til reformer og skattelettelser, og derfor er der også brug for et klart politisk modsvar fra os, der ønsker, at de offentlige ansatte igen får ret til ordentlige vilkår og reelle forhandlinger. Forhandlinger, der ikke er afgjort på forhånd.